Какая популярная ошибка медленно "убивает" ваш дорогой гаджет

Поклеенная "на всякий случай" пленка или стекло могут испортить дорогой гаджет, снизить его функциональность или вовсе привести к поломке. Эксперты перечислили популярные устройства, которым защитные аксессуары только вредят, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание BGR, защитные стекла и пленки необходимы смартфонам, так как их экраны подвержены царапинам, однако некоторым гаджетам подобные аксессуары могут нанести прямой вред.

В первую очередь защита не нужна ноутбукам, считают эксперты.

"Между экраном и клавиатурой компьютеров обычно очень маленький зазор, и стекло между ними может повредить шарнир. Также в защите не нуждаются складные смартфоны, так как имеют подвижный дисплей", – говорится в сообщении.

Кроме того, в материале говорится, что электронные книги имеют специальный матовый экран. Они объяснили, что защитное стекло на таком экране может привести к появлению бликов в солнечную погоду.

Также авторы издания заметили, что фотоаппаратам тоже не нужны защитные стекла – для камеры лучше использовать комплектный чехол. Наконец, защиту не стоит клеить и на умные часы, так как из-за их изогнутых краев стекло невозможно закрепить ровно.

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