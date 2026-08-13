Помогает ли массаж похудеть на самом деле

Довольно часто можно встретить объявления об услугах массажа для похудения. Но помогает ли он сбросить лишние килограммы на самом деле? На этот вопрос ответила профессиональный массажист с 18-летним стажем Галия Акимбаева из Алматы, сообщает Zakon.kz.

По словам эксперта, при наборе веса у человека в первую очередь появляются отеки. Поэтому в похудении важен комплексный подход: соблюдение диеты, сбалансированное питание с большим количеством белков и замена напитков на воду. Массаж в этом процессе тоже помогает.

"Лимфодренажный массаж помогает быстрее убрать отеки, одутловатость лица и уменьшить объемы тела. Отеки вызывают задержки воды в межклеточном пространстве и токсины, которые лимфодренажный массаж успешно выводит", – пояснила Акимбаева в беседе с UfaTime.ru.

Однако перед прохождением курса специалист рекомендует обязательно проконсультироваться с врачом. При игнорировании противопоказаний возможно появление нагрузки на сердце или обострение хронических заболеваний.

Массажист также обращает внимание на технику выполнения: лимфодренажный массаж должен проводиться плавно, без жесткого давления и только в одном направлении. Лимфа течет неторопливо, поэтому движения должны быть волнообразными и медленными, без быстрых и резких растираний.

"Если делать лимфодренажный массаж с правильной техникой и при этом соблюдать диету и питаться сбалансированно, то похудение не заставит себя долго ждать", – заключила эксперт.

Ранее диетолог Элиза Харлоу объяснила, с помощью чего можно худеть без чувства голода и стресса. Она предложила ввести в рацион объемную низкокалорийную еду, чтобы снизить общее потребление калорий и безболезненно похудеть.