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Советы

Помогает ли массаж похудеть на самом деле

массаж, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 15:30 Фото: pexels
Довольно часто можно встретить объявления об услугах массажа для похудения. Но помогает ли он сбросить лишние килограммы на самом деле? На этот вопрос ответила профессиональный массажист с 18-летним стажем Галия Акимбаева из Алматы, сообщает Zakon.kz.

По словам эксперта, при наборе веса у человека в первую очередь появляются отеки. Поэтому в похудении важен комплексный подход: соблюдение диеты, сбалансированное питание с большим количеством белков и замена напитков на воду. Массаж в этом процессе тоже помогает.

"Лимфодренажный массаж помогает быстрее убрать отеки, одутловатость лица и уменьшить объемы тела. Отеки вызывают задержки воды в межклеточном пространстве и токсины, которые лимфодренажный массаж успешно выводит", – пояснила Акимбаева в беседе с UfaTime.ru.

Однако перед прохождением курса специалист рекомендует обязательно проконсультироваться с врачом. При игнорировании противопоказаний возможно появление нагрузки на сердце или обострение хронических заболеваний.

Массажист также обращает внимание на технику выполнения: лимфодренажный массаж должен проводиться плавно, без жесткого давления и только в одном направлении. Лимфа течет неторопливо, поэтому движения должны быть волнообразными и медленными, без быстрых и резких растираний.

"Если делать лимфодренажный массаж с правильной техникой и при этом соблюдать диету и питаться сбалансированно, то похудение не заставит себя долго ждать", – заключила эксперт.

Ранее диетолог Элиза Харлоу объяснила, с помощью чего можно худеть без чувства голода и стресса. Она предложила ввести в рацион объемную низкокалорийную еду, чтобы снизить общее потребление калорий и безболезненно похудеть.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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