Не чесать и не прижигать: как правильно обработать укус комара

Комары летом досаждают почти всем, но реакция на их укусы у каждого своя. Кому-то достаточно потерпеть пару минут, а кому-то приходится бороться с сильным зудом и отеком несколько суток. Как облегчить состояние и когда нужен врач, – в материале Zakon.kz.

Летом комары умеют находить человека с удивительной точностью. Причем иногда кажется, что они специально выбирают самое неудобное время и место – например, кусают щиколотку перед сном. Сам укус длится секунды, а зуд способен напоминать о себе еще долго.

Врачи отмечают, что причина зуда – не сам прокол кожи, а слюна комара. Во время укуса насекомое впрыскивает ее, а иммунная система распознает содержащиеся в ней белки как чужеродные. В ответ развивается местная реакция – появляется покраснение, отек и зуд. У одних людей след от укуса почти незаметен, у других может превратиться в большой волдырь.

"В большинстве случаев справиться с такой реакцией можно самостоятельно. Первым делом место укуса стоит промыть прохладной водой. Если укусов несколько, можно принять душ или просто хорошо промыть кожу. Затем поможет холодный компресс или лед, завернутый в ткань. Охлаждение уменьшает отек и на время снижает зуд", – советует врач-аллерголог Айгерим Касымова.

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После этого на чистую кожу можно нанести охлажденный гидрогель с алоэ вера или ментолом либо средство на основе цинка. Если зуд не проходит и продолжает мешать, врач может рекомендовать антигистаминные препараты.

При этом главное – не превращать борьбу с комаром в борьбу с собственной кожей. Расчесывать место укуса не стоит, это дополнительно травмирует кожу, усиливает раздражение и повышает риск занести инфекцию. В итоге вместо небольшой красной точки можно получить воспаленную ранку, которая будет заживать гораздо дольше.

"Не стоит и прижигать укус спиртом, одеколоном или другими агрессивными средствами. Они не устраняют аллергическую реакцию, зато способны усилить раздражение. Антибиотики после обычного комариного укуса также не нужны – они не действуют на реакцию организма на слюну насекомого" , – сказала Айгерим Касымова.

Иногда реакция бывает намного сильнее обычного зуда. Если отек становится большим, плотным и горячим на ощупь, появляется выраженная боль или крупный волдырь, это может быть синдромом Скитера – тяжелой аллергической реакцией на укусы комаров. В таких случаях лучше обратиться к врачу. При выраженном отеке специалист может назначить местные кортикостероиды, например препараты на основе гидрокортизона или мометазона.

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Системные аллергические реакции, включая анафилаксию, после укусов комаров встречаются крайне редко. Но если после укуса быстро нарастают отек лица, губ или языка, появляется затруднение дыхания, выраженная слабость или другие признаки тяжелой аллергической реакции, нужна срочная медицинская помощь.

"Особенно внимательно стоит следить за реакцией у детей. У ребенка место укуса может опухнуть сильнее, а удержаться от расчесывания маленькому пациенту бывает сложнее, чем взрослому. Кожу нужно промыть, приложить холод и наблюдать за состоянием. Если отек быстро увеличивается, становится болезненным или появляются необычные симптомы, ребенка следует показать врачу", – посоветовала врач.

В большинстве случаев комариный укус остается всего лишь летней неприятностью и постепенно проходит. Поэтому первая помощь здесь довольно простая: это вода, холод, подходящее средство от зуда и немного терпения. Ну и главное – не чесать. Комар уже сделал все, что хотел. Не стоит помогать ему портить отдых за городом или ночной сон.