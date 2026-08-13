"Все сходят с ума": стилист назвал бренд, который задает тренды в 2026 году

Фото: Telegram/Александр Рогов

Известный стилист и телеведущий "Модного приговора" Александр Рогов назвал бренд, который в данное время находится на пике популярности, сообщает Zakon.kz.

Модное наблюдение он опубликовал в Telegram. По словам специалиста, узнаваемые образы Chanel активно вдохновляют другие марки. Среди них он упомянул Lime, Love Republic и Lichi. "Все сходят с ума по Chanel от Матье Блази (франко-бельгийский модельер и креативный директор модного дома)… Я не исключение. Chanel – крупнейший инфлюэнсер сезона! Бренды еле держат себя в руках и выдают яркие цитаты узнаваемых образов марки. Хорошо это или плохо – не мне судить…", – написал эксперт. Ранее стилист назвал забытую вещь, которая станет главным трендом осени-2026.

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