Необычные метаморфозы принесет полнолуние в Деве трем знакам зодиака

14 августа 2026 года три знака зодиака наконец-то снова почувствуют себя счастливыми во время полнолуния в Деве. Они избавятся от грусти, радуя себя приятными вещами, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, эти знаки зодиака готовы выбраться из состояния уныния и попробовать что-то новое.

Близнецы

Пора взглянуть на вещи под другим углом. Правда в том, что вы слишком долго были несправедливы к себе. Заставьте замолчать внутреннего критика. Возможно, вы привыкли к грусти, и это каким-то образом стало для вас комфортной, хотя и раздражающей, привычкой. Такое случается, и от этого трудно избавиться. Но во время Луны в Деве в пятницу единственным выходом будет именно это.

Скорпион

Вас вот-вот ждут радикальные перемены в жизни. Если вы желаете избавиться от внутренней печали, нужно простить себя и двигаться дальше. Полнолуния в Деве освободит вас от ненужных связей с прошлым. Оно слишком долго отнимало у вас радость, и во время лунного цикла в Деве вы решаете: хватит. Остаток вашей жизни принадлежит вам. Зачем тратить ее на печаль?

Овен

Вам обычно не нравится, когда другие видят вас грустным, но, зная это, вы задумываетесь, что с этим можно сделать. Вам все равно потребуется некоторое время, чтобы признать, что вы грустите. Но именно так вы можете избавиться от своей грустной идентичности и вернуться к своему счастливому "я".

Ранее мы писали о том, что три знака зодиака скоро ощутят то, чего давно не испытывали.