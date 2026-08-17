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Советы

Врач объяснил, как наладить сон без лекарств

проблемы со сном, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2026 16:22 Фото: magnific
Американский терапевт Ручир Патель назвал простое правило, которое может помочь в борьбе с бессонницей, но которым многие пренебрегают, сообщает Zakon.kz.

По словам специалиста, важно придерживаться одного режима сна не только в будни, но и по выходным. В беседе с Eating Well Патель объяснил, что ложиться спать и просыпаться желательно примерно в одно и то же время каждый день. По его словам, привычка подольше поспать в выходные может нарушить работу внутренних биологических часов.

"Многие не осознают, что лишние часы сна по выходным создают то, что мы называем социальным джетлагом, и сбивают циркадные ритмы точно так же, как при смене часовых поясов", – объяснил врач.

Специалист отметил, что стабильный график сна помогает организму лучше подстраиваться под естественные циркадные ритмы. Это, в свою очередь, может облегчить засыпание и положительно повлиять на самочувствие в течение дня.

Патель также сослался на исследования, согласно которым согласование режима сна с естественными циркадными ритмами связано с более качественным сном и повышенной дневной бодростью.

Таким образом, привычка "отсыпаться" по выходным может оказаться не такой безобидной, как кажется. Для организма важнее не только количество сна, но и его регулярность.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
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