Августовская аллергия: как снизить симптомы и облегчить конец лета

Август для аллергиков – это сезон, когда организм может устроить собственный фестиваль спецэффектов: слезы, чихание, заложенный нос. Конец лета – время, когда аллергия выходит на сцену и забирает себе главный микрофон. Как справиться с симптомами, выяснял Zakon.kz.

В августе особенно активно цветут сорные травы – амброзия, полынь, лебеда. Их пыльца может циркулировать в воздухе до самого октября, превращая прогулку на свежем воздухе в настоящее испытание для людей с поллинозом. Но в Алматы ситуация еще интереснее. Здесь сезон пыльцевой аллергии растягивается практически с весны до осени.

Как объясняет заведующая кафедрой аллергологии и клинической иммунологии, доктор медицинских наук, профессор Аллергоцентра профессорской клиники Казахского национального медицинского университета имени С. Д. Асфендиярова Жанат Испаева, длительный период цветения связан в том числе с расположением города в котловане и его климатогеографическими особенностями.

Летом приходит очередь луговых трав: тимофеевки, овсяницы, райграса. А ближе к концу лета и осенью активизируются сорные растения. Иными словами, календарь меняется, а аллергены просто передают друг другу эстафету.

"Сезонная аллергия влияет не только на дыхание и слизистые: чихание, зуд, слезотечение и заложенность носа, но и на общее состояние человека. Постоянные симптомы нередко приводят к усталости, слабости, головокружению, снижению работоспособности и раздражительности. У некоторых пациентов появляются признаки подавленного настроения. Дополнительную нагрузку создает нарушение сна: человеку бывает трудно заснуть, он часто просыпается ночью, а днем испытывает сонливость. В результате в период обострения аллергии страдает не только самочувствие, но и эмоциональное состояние – человек становится более нервным, раздражительным, может столкнуться с перепадами настроения", – говорит аллерголог.

Простуда или аллергия: вот в чем вопрос

Самая распространенная ошибка – принять аллергию за обычную простуду. И неудивительно: насморк, чихание, усталость встречаются и там, и там. Но есть важные отличия.

Как понять, что это аллергия: прозрачный, практически водянистый насморк;

навязчивый зуд в носу, глазах, горле или ушах;

частое и многократное чихание, буквально приступами;

глаза постоянно слезятся;

покраснение и раздражение глаз.

"Симптомы аллергии проявляются иначе, чем при простуде. Начало может быть внезапным и часто связано с контактом с определенным аллергеном, например, в сезон цветения растений или при контакте с животными", – объясняет Жанат Испаева.

И есть еще один момент, о котором говорят не так часто: аллергия может влиять не только на нос и глаза, но и на качество жизни в целом.

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Почему не стоит ждать, пока само пройдет

Аллергия может начаться достаточно безобидно. В первый год человек замечает зуд и покраснение глаз, чихание, прозрачные выделения из носа. Обычно это непродолжительный период риноконъюнктивита. Если вовремя обратиться к врачу и подобрать правильное лечение, заболевание можно взять под контроль. Но на практике многие ждут, пока станет совсем невыносимо.

"Со временем может появиться выраженная заложенность носа, приступообразный кашель. В таких случаях заболевание способно прогрессировать и переходить в бронхиальную астму или полипозный риносинусит. Это уже серьезные состояния, которые значительно сложнее поддаются лечению", – предупреждает Жанат Испаева.

Как не пустить аллергию домой

Как уменьшить контакт с аллергенами

После улицы сразу в душ, так как пыльца легко цепляется за волосы, кожу и одежду и может оставаться с вами еще долго после прогулки. Поэтому по возвращении домой лучше принять душ, умыться и, по возможности, переодеться. Так у аллергена будет гораздо меньше шансов продолжить свою вечеринку уже в квартире.

Регулярно делайте влажную уборку

Пыль – один из главных союзников аллергенов. Она накапливает частицы пыльцы и других раздражителей, поэтому одной генеральной уборки раз в неделю может быть недостаточно. Влажная уборка помогает держать их под контролем.

Проветривайте с умом

Открывать окна настежь в разгар сезона цветения – это не всегда хорошая идея. Лучше проветривать вечером или после дождя, когда пыльцы в воздухе обычно меньше. Иначе вместе со свежим воздухом в квартиру может попасть нежелательный гость.

Не назначайте лечение себе самостоятельно

То, что помогло в прошлом сезоне, необязательно подойдет сейчас. При аллергии важно учитывать характер и выраженность симптомов, поэтому препараты и схему лечения лучше подбирать вместе с врачом.

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Если аллергия уже началась

Профилактическое лечение для пациентов с сезонной аллергией можно начинать заранее. Но если сезон уже в разгаре, это не значит, что остается только терпеть.

"Если пациент уже имеет аллергию со стажем, профилактическое лечение можно начинать в любое время. В период обострения также проводится базисная противовоспалительная терапия", – говорит Жанат Испаева.

А один из наиболее эффективных методов лечения пыльцевой аллергии – аллерген-специфическая иммунотерапия, или АСИТ.

В отличие от обычного лечения симптомов этот метод направлен непосредственно на причину заболевания: организм постепенно формирует устойчивость к конкретному аллергену. По словам врача, выраженный эффект достигается после нескольких курсов лечения.

"Аллерген-специфическая иммунотерапия сегодня является самым эффективным методом лечения пыльцевой аллергии. Она воздействует непосредственно на причину заболевания и формирует устойчивость к причинно-значимому аллергену. Обычно для этого требуется 3-5 курсов лечения. Метод подходит пациентам в возрасте от 5 до 65 лет", – резюмирует Жанат Испаева.

Аллергия не спрашивает, удобно ли ей появиться именно сейчас. Она просто приходит вместе с августом и может превратить солнечный сезон в марафон из чихания, слез и заложенного носа. Но терпеть это из года в год вовсе не обязательно. Если организм каждый август включает один и тот же сигнал тревоги, пора не списывать все на погоду или очередную простуду, а разобраться в причине. Пусть август останется месяцем теплых вечеров, прогулок и последних летних дней. А не временем, когда хочется закрыть все окна, спрятаться дома и чихнуть на прощание всему лету.