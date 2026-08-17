Ретро-аксессуар снова вернулся в моду

Бандана, которая была особенно популярна в 1970-х годах, вновь оказалась в центре внимания модной индустрии, сообщает Zakon.kz.

Журналисты обратили внимание на растущий интерес к аксессуару в социальных сетях. Пользователи публикуют видео с идеями, как носить бандану и сочетать ее с современными образами. Об этом пишет The Guardian.

Тенденцию подтверждают и данные платформы по продаже и обмену подержанных вещей Depop. За последние три месяца число поисковых запросов, связанных с банданами, выросло на 152%.

Аксессуар также вернулся в гардеробы знаменитостей. В последнее время банданы можно было заметить в образах Дуа Липы, Зендеи и Приянки Чопры.

Редактор отдела моды и коммерции журнала Grazia Дейзи Мюррей считает, что популярность банданы объясняется не только ее внешним видом, но и практичностью.

"Я живу в Брайтоне, и у меня двое маленьких детей, поэтому это отличный способ ухаживать за кудрявыми волосами на ветреном пляже", – пояснила она.

Таким образом, аксессуар с ретро-историей вновь адаптируется к современной моде – теперь бандану носят не только ради ностальгии, но и как практичное дополнение к повседневному образу.

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