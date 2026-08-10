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Советы

Какие домашние тапочки опасны для стоп, рассказал ортопед

какие тапочки могут навредить стопе, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2026 18:35 Фото: magnific
Любимые домашние тапочки могут оказаться не такими безобидными, как кажется. Если они почти не имеют подошвы и амортизации, ежедневная ходьба по твердому полу способна постепенно привести к хронической боли в пятках, сообщает Zakon.kz.

Об этом предупредил хирург-ортопед Абхиджит Агаше в интервью с изданием The Times of India. Особенно осторожными специалист советует быть тем, кто дома предпочитает ходить босиком или носит максимально плоские тапочки.

Риск выше, если пол покрыт твердыми материалами:

  • керамогранитом,
  • гранитом,
  • мрамором.

По словам врача, проблема не возникает за один день. Каждый шаг по жесткой поверхности без нормальной амортизации заставляет мышцы и связки стопы работать с повышенной нагрузкой. Постепенно микростресс накапливается, а естественной "защиты" от ударной нагрузки становится недостаточно.

Первый сигнал – боль, которую легко принять за обычную усталость. Сначала в пятке появляется легкий тупой дискомфорт, который может быстро исчезать после того, как человек немного расходится. Но если продолжать игнорировать симптомы, боль способна становиться сильнее и со временем сопровождать практически каждый шаг.

В группе повышенного риска находятся пожилые люди и люди с большой массой тела, поскольку их стопы испытывают еще более серьезную нагрузку при ходьбе.

Ортопед призывает обратить внимание не только на внешний вид домашних тапочек, но и на их способность поддерживать стопу и смягчать удары. Ведь обувь, которую мы носим дома часами каждый день, тоже влияет на здоровье ног.

Ранее мы сообщали, сколько нужно ходить каждый день для здоровья организма.

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Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
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