Финальное испытание перед победой: три знака зодиака ожидают резкие перемены

Астрологи рассказали, для кого из представителей зодиакального круга предпоследняя неделя августа может оказаться непростой, сообщает Zakon.kz.

Так, по мнению астрологов, в период с 17 по 23 августа напряженные аспекты способны усилить усталость, эмоциональность, сомнения и недоразумения с близкими, но в то же время для Раков, Овнов и Козерогов этот период станет скорее финальным испытанием перед заметным облегчением, пишет Comments.ua.

Рак

Будьте готовы к эмоциональным качелям в начале недели. Вы можете усомниться в правильности собственных выборов и быть излишне чувствительны к критике со стороны. Тем не менее звезды не советуют всецело полагаться на мнение окружающих. Ближе к выходным ситуация прояснится.

Овен

Овны ненадолго собьются с привычного темпа жизни. Не привыкшие стоять на месте, они могут испытывать раздражение и острое желание немедленно расквитаться со всеми делами. Однако лучше, напротив, смириться с паузой и взять верх над собственными эмоциями. Уже очень скоро вы сможете полностью сосредоточиться на поставленных задачах и вернуть себе контроль.

Козерог

Постарайтесь не делать поспешных выводов, общаясь с другими людьми, особенно с близкими. Сейчас особенно велик риск возникновения недоразумений на работе и дома. Отложите важные решения на потом и позвольте себе немного отдышаться – попытка идти вперед на грани возможностей лишь усугубит положение.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Между тем, астрологи назвали три знака, у которых с 17 августа начнется белая полоса.