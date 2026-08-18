Истории мужества, парад и военная техника: чем запомнился День пограничника в Костанае

Сегодня, 18 августа 2026 года, Казахстан отмечает День пограничника и 34 года со дня образования Пограничной службы КНБ. Главными героями торжества стали молодые военные, спасавшие соотечественников в критических ситуациях, передает корреспондент Zakon.kz.

Праздник в Костанае

В Костанае профессиональный праздник военные отметили с размахом. Задолго до начала мероприятия в центр города стали стягивать технику, специальные средства и вооружение, которые используют костанайские пограничники в своей непростой и круглосуточной службе.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

Стройными рядами выстраивались военные в парадной форме, гремел оркестр, готовясь к торжественному мероприятию.



Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

Постепенно площадь заполнилась не только людьми в военной форме, но и горожанами с детьми.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

И взрослые, и дети внимательно слушали военных и изучали технику, которую используют бойцы на службе.

Показательные выступления

Торжественная церемония награждения военнослужащих и ветеранов за добросовестную службу сменилась показательными выступлениями подразделений, во время которых военнослужащие продемонстрировали профессиональную подготовку, слаженность действий и навыки, необходимые для выполнения задач по охране государственной границы.

Свое мастерство продемонстрировали и четвероногие пограничники.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

Среди участников мероприятия были и воспитанники военно-патриотического клуба "Жас шекарашы", которые с юных лет познают традиции пограничной службы и впитывают уважительное отношение к воинскому долгу и защите Родины.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

Истории мужества

Каждый награжденный в этот день военнослужащий вносит свой вклад в безопасность страны. Но среди пограничников есть и те, кто проявляет решительность вне службы. Капитан Жамбыл Әділет и ефрейтор Тимур Умербеков служат в разных частях области, однако весной 2026 года оба спасли людей во время пожара. Их поступки показали, что пограничник остается защитником не только на государственной границе, но и там, где возникает угроза жизни.

Жамбыл Әділет (справа), фото: пресс-служба пограничной службы КНБ РК

Жамбыл Әділет – заместитель начальника пограничного отдела "Житикара" и вместе с супругой воспитывает сына. Коллеги говорят о Жамбыле как о спокойном, дисциплинированном и требовательном к себе военнослужащем. Эти качества помогают ему принимать взвешенные решения не только при выполнении служебных задач, но и в ситуациях, когда от его действий зависит жизнь людей. Однажды, возвращаясь домой после одного из ночных дежурств, капитан почувствовал в подъезде едкий запах гари. Из одной из квартир шел дым. Оценив обстановку, капитан вскрыл дверь и вошел внутрь. В плотном дыму он обнаружил спящего мужчину, вынес его на свежий воздух, после вернулся в квартиру за документами, деньгами и мобильным телефоном хозяина. До прибытия пожарных локализовал очаг возгорания и открыл окна. За проявленное мужество при спасении человека Жамбыла наградили ведомственной медалью МЧС РК.

"Когда понимаешь, что человеку нужна помощь, то времени на размышления не остается. Я понимал, что медлить нельзя и делал все быстро", – рассказал Жамбыл Әділет.

Ефрейтор Тимур Умербеков, фото: пресс-служба пограничной службы КНБ РК

В похожей ситуации действовал и ефрейтор Тимур Умербеков, который проходит службу в отделении пограничного контроля "Тобол". Ему 23 года, он уроженец села Аулиеколь Костанайской области. После окончания колледжа он решил посвятить свою жизнь военной службе.

Однажды весенним вечером он тоже вошел в задымленный подъезд. Тимур настойчиво стучал в каждую дверь пятиэтажки, предупреждая жильцов об опасности и помогая им покинуть здание. Видимость была практически нулевой. Особенно напряженной была ситуация у квартиры, где находился очаг возгорания. К прибытию пожарных значительная часть жильцов уже была в безопасности. Он обеспечил беспрепятственный доступ пожарных в подъезд, помог развернуть пожарный рукав и участвовал в отключении электричества.

"Родители с детства меня учили быть честным, держать слово и никогда не проходить мимо чужой беды. А в критические моменты – не теряться, а просто делать то, что должен, и я это сделал", – отметил ефрейтор.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид