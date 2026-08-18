#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+22°
$
461.39
534.75
5.45
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+22°
$
461.39
534.75
5.45
Статьи

Истории мужества, парад и военная техника: чем запомнился День пограничника в Костанае

Костанай, пограничники, День пограничника, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2026 15:43 Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид
Сегодня, 18 августа 2026 года, Казахстан отмечает День пограничника и 34 года со дня образования Пограничной службы КНБ. Главными героями торжества стали молодые военные, спасавшие соотечественников в критических ситуациях, передает корреспондент Zakon.kz.

Праздник в Костанае

В Костанае профессиональный праздник военные отметили с размахом. Задолго до начала мероприятия в центр города стали стягивать технику, специальные средства и вооружение, которые используют костанайские пограничники в своей непростой и круглосуточной службе.

Костанай, пограничники, День пограничника, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2026 15:43

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

Стройными рядами выстраивались военные в парадной форме, гремел оркестр, готовясь к торжественному мероприятию.

Костанай, пограничники, День пограничника, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2026 15:43

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

Постепенно площадь заполнилась не только людьми в военной форме, но и горожанами с детьми.

Костанай, пограничники, День пограничника, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2026 15:43

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

И взрослые, и дети внимательно слушали военных и изучали технику, которую используют бойцы на службе.

Показательные выступления

Торжественная церемония награждения военнослужащих и ветеранов за добросовестную службу сменилась показательными выступлениями подразделений, во время которых военнослужащие продемонстрировали профессиональную подготовку, слаженность действий и навыки, необходимые для выполнения задач по охране государственной границы.

Свое мастерство продемонстрировали и четвероногие пограничники.

Костанай, пограничники, День пограничника, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2026 15:43

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

Среди участников мероприятия были и воспитанники военно-патриотического клуба "Жас шекарашы", которые с юных лет познают традиции пограничной службы и впитывают уважительное отношение к воинскому долгу и защите Родины.

Костанай, пограничники, День пограничника, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2026 15:43

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

Истории мужества

Каждый награжденный в этот день военнослужащий вносит свой вклад в безопасность страны. Но среди пограничников есть и те, кто проявляет решительность вне службы. Капитан Жамбыл Әділет и ефрейтор Тимур Умербеков служат в разных частях области, однако весной 2026 года оба спасли людей во время пожара. Их поступки показали, что пограничник остается защитником не только на государственной границе, но и там, где возникает угроза жизни.

Костанай, пограничники, День пограничника, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2026 15:43

Жамбыл Әділет (справа), фото: пресс-служба пограничной службы КНБ РК

Жамбыл Әділет – заместитель начальника пограничного отдела "Житикара" и вместе с супругой воспитывает сына. Коллеги говорят о Жамбыле как о спокойном, дисциплинированном и требовательном к себе военнослужащем. Эти качества помогают ему принимать взвешенные решения не только при выполнении служебных задач, но и в ситуациях, когда от его действий зависит жизнь людей. Однажды, возвращаясь домой после одного из ночных дежурств, капитан почувствовал в подъезде едкий запах гари. Из одной из квартир шел дым. Оценив обстановку, капитан вскрыл дверь и вошел внутрь. В плотном дыму он обнаружил спящего мужчину, вынес его на свежий воздух, после вернулся в квартиру за документами, деньгами и мобильным телефоном хозяина. До прибытия пожарных локализовал очаг возгорания и открыл окна. За проявленное мужество при спасении человека Жамбыла наградили ведомственной медалью МЧС РК.

"Когда понимаешь, что человеку нужна помощь, то времени на размышления не остается. Я понимал, что медлить нельзя и делал все быстро", – рассказал Жамбыл Әділет.
Костанай, пограничники, День пограничника, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2026 15:43

Ефрейтор Тимур Умербеков, фото: пресс-служба пограничной службы КНБ РК

В похожей ситуации действовал и ефрейтор Тимур Умербеков, который проходит службу в отделении пограничного контроля "Тобол". Ему 23 года, он уроженец села Аулиеколь Костанайской области. После окончания колледжа он решил посвятить свою жизнь военной службе.

Однажды весенним вечером он тоже вошел в задымленный подъезд. Тимур настойчиво стучал в каждую дверь пятиэтажки, предупреждая жильцов об опасности и помогая им покинуть здание. Видимость была практически нулевой. Особенно напряженной была ситуация у квартиры, где находился очаг возгорания. К прибытию пожарных значительная часть жильцов уже была в безопасности. Он обеспечил беспрепятственный доступ пожарных в подъезд, помог развернуть пожарный рукав и участвовал в отключении электричества.

"Родители с детства меня учили быть честным, держать слово и никогда не проходить мимо чужой беды. А в критические моменты – не теряться, а просто делать то, что должен, и я это сделал", – отметил ефрейтор.
Костанай, пограничники, День пограничника, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2026 15:43

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

Для многих горожан сегодняшний день, проведенный на празднике, стал возможностью увидеть, как устроена служба тех, кто ежедневно отвечает за безопасность государственной границы. А для самих военнослужащих профессиональный праздник стал еще одним напоминанием о том, что за парадной формой, наградами и торжественными церемониями стоит ежедневная работа, требующая ответственности, выдержки и постоянной готовности действовать.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Таисия Колевид
Таисия Колевид
Читайте также
Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетень, бюллетени, избирательная урна
16:39, Сегодня
Выборы депутатов Курултая: как будут работать зарубежные участки
Праздник
10:22, 18 августа 2024
"Почетно, хоть и трудно": День пограничника отмечают в Казахстане
мурал, Астана
15:10, 18 августа 2024
В Астане появился мурал, посвященный пограничникам
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанские клубы получили выплаты от УЕФА за еврокубковый сезон
16:40, Сегодня
Казахстанские клубы получили выплаты от УЕФА за еврокубковый сезон
Чемпионат мира по борьбе до 20 лет
16:22, Сегодня
"Греко-римлянин" из Армении завершил выступление казаха Нурдаулета Рахмана на ЧМ-2026
Ислам Махачев
16:17, Сегодня
Экс-чемпион Адесанья заявил, что Махачев доказал своё превосходство в UFC
Чемпионат мира по борьбе до 20 лет
16:01, Сегодня
Казахстанский "классик" Марлан Бакаев потерпел фиаско в судьбоносной для себя схватке на ЧМ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: