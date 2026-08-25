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Советы

Стилист показал вирусный тренд, который захватил соцсети

Александр Рогов дал модницам новый совет, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2026 18:21 Фото: Telegram/Александр Рогов
Известный стилист и телеведущий "Модного приговора" Александр Рогов рассказал о новом тренде, который стремительно набирает популярность в социальных сетях среди модниц, сообщает Zakon.kz.

Модное наблюдение он опубликовал в Telegram.

"В соцсетях вирусится тренд под названием bedazzling. Любительницы сверкать украшают цветными стразами все, начиная с одежды, частей тела, волос, ногтей, заканчивая гаджетами, тканевыми масками и даже тортами", – написал эксперт.

Таким образом, последователи тренда превращают в сверкающие аксессуары практически любые привычные вещи — от одежды и гаджетов до предметов повседневного использования. Стразы также используют для украшения волос, ногтей и различных частей тела.

Ранее стилист показал модный прием, который стоит повторить этой осенью.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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