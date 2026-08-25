Стилист показал вирусный тренд, который захватил соцсети

Модное наблюдение он опубликовал в Telegram.

Таким образом, последователи тренда превращают в сверкающие аксессуары практически любые привычные вещи — от одежды и гаджетов до предметов повседневного использования. Стразы также используют для украшения волос, ногтей и различных частей тела.