Стилист показал вирусный тренд, который захватил соцсети
Фото: Telegram/Александр Рогов
Известный стилист и телеведущий "Модного приговора" Александр Рогов рассказал о новом тренде, который стремительно набирает популярность в социальных сетях среди модниц, сообщает Zakon.kz.
Модное наблюдение он опубликовал в Telegram.
"В соцсетях вирусится тренд под названием bedazzling. Любительницы сверкать украшают цветными стразами все, начиная с одежды, частей тела, волос, ногтей, заканчивая гаджетами, тканевыми масками и даже тортами", – написал эксперт.
Таким образом, последователи тренда превращают в сверкающие аксессуары практически любые привычные вещи — от одежды и гаджетов до предметов повседневного использования. Стразы также используют для украшения волос, ногтей и различных частей тела.
Ранее стилист показал модный прием, который стоит повторить этой осенью.
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