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Советы

Стилист показал модный прием, который стоит повторить этой осенью

Александр Рогов дал модницам новый совет, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2026 18:12 Фото: Telegram/Александр Рогов
Известный стилист и телеведущий "Модного приговора" Александр Рогов назвал аксессуар, который, по его мнению, станет одним из заметных трендов предстоящего осенне-зимнего сезона, сообщает Zakon.kz.

Модное наблюдение он опубликовал в Telegram.

"Акцентные ниспадающие ленты стали популярной фишкой многих показов наступающего осенне-зимнего сезона!" – написал эксперт.

Особенно Рогов выделил коллекцию Simone Rocha. В показе Fall/Winter 2026 дизайнер использовала многочисленные атласные розетки и ленты, превратив их в один из ключевых декоративных элементов образов. Vogue также отмечает, что ленты в коллекции появлялись в виде розеток, декоративных деталей на одежде и аксессуарах.

Сам Рогов считает, что повторить этот тренд в повседневных образах будет несложно.


"Выглядит круто и повторить несложно! Берите на заметку этот эффектный аксессуар!" – посоветовал эксперт.

Ранее стилист назвал бренд, который задает тренды в 2026 году.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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