Стилист показал модный прием, который стоит повторить этой осенью
Фото: Telegram/Александр Рогов
Известный стилист и телеведущий "Модного приговора" Александр Рогов назвал аксессуар, который, по его мнению, станет одним из заметных трендов предстоящего осенне-зимнего сезона, сообщает Zakon.kz.
Модное наблюдение он опубликовал в Telegram.
"Акцентные ниспадающие ленты стали популярной фишкой многих показов наступающего осенне-зимнего сезона!" – написал эксперт.
Особенно Рогов выделил коллекцию Simone Rocha. В показе Fall/Winter 2026 дизайнер использовала многочисленные атласные розетки и ленты, превратив их в один из ключевых декоративных элементов образов. Vogue также отмечает, что ленты в коллекции появлялись в виде розеток, декоративных деталей на одежде и аксессуарах.
Сам Рогов считает, что повторить этот тренд в повседневных образах будет несложно.
"Выглядит круто и повторить несложно! Берите на заметку этот эффектный аксессуар!" – посоветовал эксперт.
Ранее стилист назвал бренд, который задает тренды в 2026 году.
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