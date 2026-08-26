Что посмотреть: новые фантастические фильмы и сериалы этой осени

Осень 2026 года порадует истинных поклонников фантастики. В новых кинокартинах их ожидают новые миры, смелые идеи и зрелищные спецэффекты, сообщает Zakon.kz.

Издание iXBT составило подборку из самых ожидаемых фильмов и сериалов: от масштабных космических эпопей до камерных историй о столкновении человека с неизведанным.

Натиск (2026)

4 сентября 2026 года

Из сверхсекретной лаборатории вырывается отряд генетически модифицированных суперсолдат – безжалостных, идеально обученных машин для уничтожения, не знающих пощады. Их кровавый след ведет прямо к дому обычной женщины, которой теперь предстоит встать на защиту своей дочери.

Клэйфейс (2026)

11 сентября 2026 года

Мрачный хоррор‑триллер с элементами психологической драмы. Молодой актер, чья карьера и жизнь рушатся из‑за тяжелой травмы, хватается за шанс вернуть прежнюю внешность – и соглашается на рискованный эксперимент. Но вместо исцеления он обретает пугающую способность менять форму: его тело становится пластичным, словно глина, а контроль над собственной сущностью постепенно ускользает.

Девятая планета (2026)

24 сентября 2026 года

После странного происшествия у главного героя пробуждаются обрывочные воспоминания о службе на далекой Девятой планете, но никто из его бывших сослуживцев не помнит ни этой миссии, ни самих событий, будто их стерли из реальности. Пытаясь распутать клубок противоречий, он обнаруживает, что чья‑то могущественная воля переписала коллективную память, скрывая правду об опасности.

Клара и солнце (2026)

22 октября 2026 года

В недалеком будущем дети все чаще сталкиваются с одиночеством, и для поддержки им предлагают искусственных компаньонов. Клара – особый робот, работающий на солнечной энергии: она жадно изучает мир, верит в доброту людей и искренне стремится понять, что значит быть живым.

Годзилла: Минус ноль (2026)

3 ноября 2026 года

После событий, едва не стерших с лица земли целые города, угроза не исчезает – она мутирует и становится еще страшнее. Годзилла, чьи разрушительные атаки прежде воспринимались как стихийное бедствие, теперь ведет себя так, будто преследует некую зловещую цель, выходящую за рамки слепой ярости. На фоне нарастающего хаоса разворачивается личная драма тех, кто потерял все в предыдущих столкновениях.

Голодные игры: Рассвет Жатвы (2026)

19 ноября 2026 года

Действие разворачивается во время 50‑х Голодных игр – так называемой Второй Квартальной бойни, когда число трибутов от каждого дистрикта было удвоено, а арена стала беспощаднее, чем когда‑либо. В центре истории – молодой трибут, для которого Игры – не просто борьба за выживание, а испытание, навсегда меняющее представление о справедливости, власти и цене сопротивления.

Трудно быть богом (сериал 2026 – …)

3 сентября 2026 года

Научно‑фантастическая драма по мотивам культовой повести братьев Стругацких, исследующая моральные границы вмешательства в чужую историю. В далеком будущем представители развитой цивилизации тайно наблюдают за планетой, застрявшей в эпохе мрачного средневековья: их задача – ненавязчиво подталкивать общество к прогрессу, не нарушая естественного хода событий.

Басс из машины (сериал 2026 – …)

6 октября 2026 года

Анимационный сериал в жанре стимпанк‑вестерн, где законы Дикого Запада сталкиваются с механическими чудесами и сверхъестественной угрозой. В центре истории – отец семейства, который вынужден стать для своих близких и защитником, и судьей, и палачом: в беззаконном мире, полном бандитов, разумных машин и потусторонних сил, полагаться можно только на себя.

Квест Вижна (сериал 2026 – …)

14 октября 2026 года

Научно‑фантастический сериал в супергеройском антураже, где искусственный разум сталкивается с собственной личностью. Герой, обладающий невероятной силой и продвинутым интеллектом, оказывается перед мучительным выбором: следовать заложенным алгоритмам или довериться пробуждающимся чувствам.

Бегущий по лезвию 2099 (мини-сериал 2026 – …)

25 ноября 2026 года

Спустя десятилетия после масштабных потрясений мир стал еще более поляризованным: мегаполисы тонут в неоновом свете и вечном дожде, а власть корпораций переплетается с теневыми структурами, торгующими технологиями и судьбами. В центре сюжета – оперативница, вынужденная взяться за опасную работу "бегущего по лезвию": ей предстоит выслеживать и нейтрализовать репликантов, чьи сроки эксплуатации давно истекли.

Ранее мы рекомендовали к просмотру семь фантастических фильмов о местах, которых нет на карте.