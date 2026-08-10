Что посмотреть: 10 фантастических фильмов и сериалов о колонизации планет

Поиск пригодного для жизни мира из-за гибели Земли, полет гигантского корабля-ковчега и попытки вырастить новое поколение людей вдали от цивилизации – герои фильмов этого жанра сталкиваются с суровой реальностью, сообщает Zakon.kz.

Издание iXBT сделало подборку из 10 фантастических проектов о том, как человечество пытается найти себе новый дом среди звезд. Однако процесс колонизации в них оборачивается борьбой за выживание.

Поколение Вояджер / Voyagers (2021)

В 2063 году ученые обнаруживают пригодную для жизни планету, но полет к ней займет 86 лет. Для этой миссии специально выращивают группу детей, которые должны стать первым поколением на корабле. Чтобы подростки не поддавались эмоциям, им ежедневно дают специальный препарат, подавляющий чувства. Спустя 10 лет полета двое юношей случайно узнают правду о лекарстве и решают перестать его принимать. Когда действие препарата прекращается, молодые люди впервые сталкиваются с первобытными инстинктами: страхом, агрессией и желанием власти.

Красная планета / Red Planet (2000)

К середине XXI века Земля оказывается на грани экологической катастрофы, и единственным шансом на спасение человечества становится переселение на Марс. В течение нескольких лет туда отправляли беспилотные зонды с водорослями для создания атмосферы, но внезапно уровень кислорода начинает падать. Чтобы выяснить причину, к Красной планете отправляется первая пилотируемая экспедиция. При посадке корабль получает серьезные повреждения, и команда оказывается на враждебной поверхности без связи с орбитальным модулем.

Чужой: Завет / Alien: Covenant (2017)

Колониальный корабль "Завет" направляется к отдаленной планете Оригае-6 с тысячами спящих переселенцев и эмбрионов на борту. Во время полета судно попадает в нейтринную вспышку, из-за чего экипаж вынужден экстренно выйти из гибернации. Занимаясь ремонтом, команда перехватывает странный радиосигнал с неизвестной, но идеально подходящей для жизни планеты, которая находится совсем рядом.

Пандорум / Pandorum (2009)

Гигантский звездолет "Элизиум" несет в своих трюмах десятки тысяч погруженных в анабиоз колонистов к планете, пригодной для жизни. Два члена экипажа пробуждаются от гиперсна и обнаруживают, что корабль дрейфует в космосе, оборудование частично не работает, а их собственная память стерта. Они не помнят ни своих имен, ни того, сколько времени прошло с момента старта. Пытаясь добраться до реактора и перезапустить системы корабля, они понимают, что на борту есть кто-то еще.

Пассажиры / Passengers (2016)

Космический корабль "Авалон" совершает 120-летний перелет к новой колонии, перевозя на борту более пяти тысяч погруженных в гибернацию людей. Из-за столкновения с астероидом в системе происходит сбой, и капсула инженера Джима Престона открывается на 90 лет раньше срока. Поняв, что он единственный проснувшийся пассажир и обречен состариться в одиночестве, Джим принимает эгоистичное решение и будит писательницу Аврору, сказав ей, что ее капсула тоже сломалась. Между молодыми людьми вспыхивают чувства, но вскоре правда выходит наружу.

Затерянные в космосе / Lost in Space (сериал, 2018-2021)

В 2046 году Земля становится непригодной для жизни из-за падения метеорита, и человечество начинает программу колонизации системы Альфа Центавра. Семья Робинсонов проходит строгий отбор и отправляется в путешествие на огромном корабле-матке "Резолют". Однако во время пути на судно нападает неизвестная инопланетная сущность, вынуждая колонистов эвакуироваться на небольших челноках.

Воспитанные волками / Raised by Wolves (сериал, 2020-2022)

После разрушительной религиозной войны на Земле двое андроидов, Мама и Папа, прибывают на пустынную планету Kepler-22b. Их миссия – вырастить человеческих детей из привезенных эмбрионов и основать новую мирную колонию, свободную от веры и конфликтов. Однако суровые условия планеты и болезни приводят к тому, что из первого поколения выживает только один мальчик по имени Кампион. Спустя годы на орбите появляется ковчег с выжившими митраистами, которые пытаются забрать ребенка у андроидов.

Аватар / Avatar (2009)

В XXII веке человечество активно осваивает планету Пандора ради добычи редкого и невероятно ценного минерала. Поскольку атмосфера там токсична для землян, ученые используют "аватары" – искусственно выращенные биологические оболочки местных жителей На'ви, которыми операторы управляют дистанционно. Бывший морпех Джейк Салли, прикованный к инвалидному креслу, прибывает на базу, чтобы заменить своего брата-близнеца в этой программе.

Чужие / Aliens (1986)

Спустя 57 лет блуждания в космосе спасательная капсула с Эллен Рипли наконец-то найдена. Рипли узнает, что планета LV-426, где ее экипаж впервые столкнулся с инопланетным монстром, теперь заселена земными колонистами-терраформаторами. Когда связь с поселением внезапно обрывается, Рипли в качестве консультанта отправляется туда вместе с отрядом космических морпехов.

Интерстеллар / Interstellar (2014)

В недалеком будущем климат Земли стремительно ухудшается: пыльные бури уничтожают урожаи, а концентрация азота в атмосфере неуклонно растет. Бывший пилот NASA Купер, ставший фермером, случайно находит засекреченную базу ученых. Там он узнает, что человечество обречено, и единственный выход – найти новый дом за пределами Солнечной системы.

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