Хейли Бибер запустила новую модную "лихорадку": стилист показал главный тренд
Фото: Telegram/Александр Рогов
Известный стилист и телеведущий "Модного приговора" Александр Рогов обратил внимание на новый тренд, который, по его словам, набирает популярность благодаря Хейли Бибер, сообщает Zakon.kz.
Модную заметку он опубликовал в Telegram.
"Хейли Бибер снова задала тон и вдохновляет модниц со всего мира на покупку неоновых вещей. Присоединяться ли вам к этой лихорадке, решайте сами", – написал эксперт.
Хейли Бибер (урожденная Хейли Род Болдуин) – американская супермодель, медийная персона, предпринимательница и икона стиля.
Ранее стилист показал вирусный тренд, который захватил соцсети.
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