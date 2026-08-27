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Советы

Хейли Бибер запустила новую модную "лихорадку": стилист показал главный тренд

Александр Рогов дал модницам новый совет, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2026 20:12 Фото: Telegram/Александр Рогов
Известный стилист и телеведущий "Модного приговора" Александр Рогов обратил внимание на новый тренд, который, по его словам, набирает популярность благодаря Хейли Бибер, сообщает Zakon.kz.

Модную заметку он опубликовал в Telegram.

"Хейли Бибер снова задала тон и вдохновляет модниц со всего мира на покупку неоновых вещей. Присоединяться ли вам к этой лихорадке, решайте сами", – написал эксперт.

Хейли Бибер (урожденная Хейли Род Болдуин) – американская супермодель, медийная персона, предпринимательница и икона стиля.

Ранее стилист показал вирусный тренд, который захватил соцсети.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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