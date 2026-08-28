Что посмотреть: шесть фантастических фильмов, где ученые находят пришельца и потом спасаются от него

Встреча с внеземной жизнью в фантастике начинается со встречи с непонятным сигналом или существом, чья биология не похожа ни на что земное. Прежде чем понять намерения пришельца, приходится выяснять как он устроен и почему оказался рядом с людьми, сообщает Zakon.kz.

Издание iXBT опубликовало подборку из шести фильмов, в которых ученые изучают паразитов, микроорганизмы, замерзших существ и гостей из далекого космоса, но почти каждый новый ответ делает встречу с неизвестным еще опаснее.

"Кукловоды" (1994)

Сообщение о возможной посадке НЛО в небольшом городке Айовы поначалу воспринимается как очередная история, которую легко списать на ошибку или мистификацию. Однако прибывшая правительственная группа быстро понимает, что на месте действительно произошло нечто необычное. Вместо привычных гуманоидных пришельцев специалисты сталкиваются с организмами-паразитами. Они прикрепляются к человеку, подавляют его волю и превращают тело носителя в удобный инструмент.

"Эволюция" (2001)

После падения метеорита два преподавателя отправляются осмотреть место удара и обнаруживают внутри образцы, которые совершенно не похожи на обычное космическое вещество. В породе находятся живые микроорганизмы внеземного происхождения. Для ученых это шанс буквально наблюдать неизвестную ветвь жизни с самого начала и попытаться определить, каким образом она возникла за пределами Земли. Но исследование очень быстро перестает быть спокойным лабораторным экспериментом.

"Нечто" (2011)

Под антарктическим льдом исследовательская группа обнаруживает объект, который пролежал там огромное количество времени. Рядом с древним кораблем находится и замерзшее существо, сохранившееся настолько хорошо, что ученые получают уникальную возможность изучить настоящего внеземного пассажира. После размораживания становится ясно, что объект исследования совсем не мертв.

"Европа" (2013)

Международная экспедиция отправляется к Европе – спутнику Юпитера, под ледяной поверхностью которого может скрываться огромный океан. Главная цель миссии предельно ясна: проверить, существует ли там хоть какая-нибудь форма внеземной жизни. Первые этапы исследования дают лишь косвенные признаки. Необычные световые явления и странности под толщей льда намекают на активность, но однозначного ответа у команды еще нет.

"Прибытие" (2016)

Когда в разных точках Земли появляются огромные внеземные корабли, для общения с существами привлекают лингвиста Луизу Бэнкс. Ее задача – понять язык гостей и выяснить, откуда они прибыли, чего хотят и почему появились именно сейчас. Проблема в том, что сама структура их речи оказывается совершенно не похожей на человеческую. Слова представлены сложными символами, а смысл зависит не только от отдельных элементов, но и от восприятия времени.

"Живое" (2017)

На Международную космическую станцию доставляют образцы марсианского грунта. Внутри исследователи находят то, чего человечество ждало десятилетиями, – живую клетку, возникшую не на Земле. Ученые создают для нее подходящие условия и добиваются активности. Организм быстро растет, адаптируется и демонстрирует способности, которых невозможно ожидать от простой клетки.

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