Врач назвала пять признаков того, что родинка опасна

Российский дерматовенеролог Наталья Большенко назвала изменения родинок, которые нельзя игнорировать, сообщает Zakon.kz.

Специалист рассказала "Газете.Ru", что обычный доброкачественный невус имеет гладкую или слегка приподнятую поверхность телесного (коричневого) цвета, симметричную форму с четкими границами и не представляет опасности.

Родинка (невус) – это доброкачественное образование, состоящее из скопления особых клеток (меланоцитов), вырабатывающих пигмент (меланин). Они различаются по структуре поверхности, цвету, размеру, форме.

"Атипичный невус – это приобретенное пигментное образование, которое имеет неправильную (асимметричную) форму, нечеткие контуры, изменение цвета (включения красного, розового цвета) и несет потенциальную опасность перерождения в меланому. В начальной преинвазивной стадии роста опухоль можно заподозрить по изменению окрашивания на более темное, учитывая процесс пролиферации атипичных меланоцитов", – заметила врач.

Таким образом, нельзя игнорировать изменения:

формы невусов (появление асимметрии, границ с неровным контуром, нечеткими границами);

размера невусов (быстрое увеличение размера);

цвета невусов (неравномерная окраска);

структуры или консистенции невусов (уплотнение, появление новых узелков или бляшки на поверхности);

после травмы невуса следует обратить внимание на появление воспаления, трещин, ранок, боли, зуда, особенно если они расположены в местах постоянного трения одежды.

В этом случае важно сразу обратиться к врачу.

"Дерматоскопию проводят с помощью специального прибора – дерматоскопа, который в своей основе имеет источник яркого освещения и мощную лупу с увеличением от десяти до шестнадцати раз. Он позволяет проводить осмотр кожи под увеличением, без нарушения ее целостности, анализировать морфологические структуры и распределение пигмента", – добавила врач.

Специалист отметила, что это безболезненная, не травматичная процедура, которая хорошо переносится пациентами и не имеет противопоказаний не только для взрослых, но и для детей.

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