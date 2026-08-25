Красота с последствиями: распространенная процедура может вызвать отеки и "мешки"

Косметолог-дерматолог Патимат Раджабова рассказала о том, что филлеры на основе гиалуроновой кислоты в области под глазами действительно могут сделать взгляд более свежим, однако подходят далеко не всем, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Газетой.Ru" она уточнила, что при неправильном выборе пациентов процедура может привести к обратному эффекту – усилению отеков, появлению мешков и так называемому эффекту Тиндаля, когда препарат становится заметен под кожей.

Врач отметила, что филлер может быть эффективен при выраженном дефиците объема тканей. В таком случае небольшое количество препарата способно сделать переход от нижнего века к щеке более плавным.

При этом, если темные круги связаны с тонкой кожей и близко расположенными сосудами, введение дополнительного объема не устранит причину проблемы. Другого подхода требуют также пигментация и мелкие морщины.

Особую осторожность, по словам Раджабовой, следует соблюдать пациентам, склонным к отекам. Если лицо и область под глазами регулярно отекают, специалист должен оценить целесообразность процедуры.

Косметолог также подчеркнула, что выраженная носослезная борозда не всегда связана непосредственно с недостатком объема в этой зоне. Иногда причина заключается в изменениях средней трети лица. Поэтому перед процедурой важно оценивать лицо комплексно и определить истинную причину проблемы.

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