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Советы

Врач рассказал о 30-секундном упражнении, которое может продлить жизнь

Фото: magnific, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2026 00:51 Фото: magnific
Большинство людей забывают про турники и висячие перекладины вместе с завершением детства. Однако привычка просто висеть на руках – идеальное упражнение для тех, кто проводит дни согнувшись над смартфоном или компьютером, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Health.yahoo, австралийский физиотерапевт Даниэль Ваднал отмечает, что дети висят на площадках интуитивно, чувствуя пользу для тела.

Несколько лет назад он убедил попробовать это упражнение свою 93-летнюю бабушку, которая выполняла вис с опорой, не отрывая ног от пола.

"Мы смотрим на детей на детской площадке – что они делают? Им не нужно говорить, чтобы они висели. Они просто интуитивно делают это. Моя бабушка не поднимала руки полностью над головой с самого детства. Но всего через 30 секунд она почувствовала себя выше и расслабленнее и ей стало легче дотягиваться до кухонных шкафчиков", – говорит Даниэль Ваднал.

По словам физиотерапевта Хейзел Андерсон из Университета Сент-Огастин в Остине, вис кажется простым лишь на первый взгляд.

"Это довольно просто, но нелегко. Первым делом вис поддерживает выносливость хвата. Он помогает развить силу, но в большей степени – именно выносливость, способность удерживаться на перекладине". Хейзел Андерсон

Эксперты выделяют два основных способа выполнения упражнения: пассивный, когда тело расслаблено под действием гравитации, и активный.

"Пассивный вис, как следует из названия, просто расслабленный. Вы позволяете природе, гравитации и своему телу делать все, что угодно. При активном висе вы пытаетесь опустить лопатки вниз, подальше от ушей. Это задействует мышцы вокруг плеч и спины, создавая больше стабильности. Вис растягивает все зажатые мышцы, которые обычно напряжены в груди, трицепсах и широчайших мышцах спины". Даниэль Ваднал

Как рассказали эксперты, помимо растяжки, такое упражнение развивает выносливость хвата и укрепляет кисти, предплечья и пальцы.

Данные исследований связывают силу хвата с общей продолжительностью жизни и снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний. В масштабном исследовании с участием почти 140 тысяч взрослых из 17 стран слабый хват напрямую ассоциировался с повышенным риском смертности.

Новичкам специалисты советуют начинать с виса с опорой на ноги, используя скамеечку или подставку. Достаточно выполнять от трех до пяти подходов по 10 секунд с перерывами, постепенно доводя время до 30 секунд. Для безопасности хват должен быть удобным, а дыхание – ровным и глубоким.

При этом эксперты предупреждают, что вис должен вызывать ощущение вытяжения или усталости, но ни в коем случае не боль. При появлении онемения, покалывания или резких болей упражнение следует прекратить. Людям с травмами плеч, шеи, суставов, а также с неконтролируемым высоким давлением перед занятиями необходимо проконсультироваться с врачом.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее было названо главное упражнение против смертельных болезней.

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Канат Болысбек
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