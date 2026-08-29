На грани развода: психологи назвали семь способов попытаться спасти отношения

Постоянные ссоры, исчезновение нежности и ощущение, что партнеры стали чужими, еще не всегда означает, что отношения закончились. Семейные психологи советуют перед решением о разводе попробовать изменить привычный сценарий общения и восстановить близость, сообщает Zakon.kz.

По словам специалистов, отношения чаще разрушаются не из-за одного серьезного конфликта, а из-за накопившейся за годы усталости. Рутина, невысказанные обиды, нехватка внимания и постепенное эмоциональное отдаление могут привести к тому, что развод начинает казаться единственным выходом.

Однако кризис не обязательно означает конец отношений. Психологи выделяют семь шагов, которые могут помочь паре. О них пишет портал "Доктор Питер".

Воспринимать любовь не только как чувство. Влюбленность возникает сама, но долгосрочные отношения требуют усилий: умения слушать, договариваться, проявлять заботу и учитывать потребности другого человека.

Научиться действительно слушать партнера. Во время споров люди часто думают о собственном ответе, вместо того чтобы попытаться понять собеседника. Один из приемов — пересказать услышанное своими словами и уточнить, правильно ли вы поняли партнера.

Не откладывать обращение к специалисту. Семейная терапия может оказаться эффективнее, если обратиться за помощью до того, как конфликт станет хроническим. При этом начать можно и с индивидуальной работы с психологом, если второй партнер пока не готов.

Выбирать подходящее место для сложных разговоров. Обсуждать болезненные вопросы можно во время прогулки или в другом спокойном месте, где меньше привычных триггеров для ссоры. Важно говорить откровенно, не превращая разговор в обмен обвинениями.

Чаще замечать хорошее. Психологи предлагают ежедневно вспоминать хотя бы одну вещь, за которую можно поблагодарить партнера. Это помогает переключить внимание с накопившегося раздражения на положительные стороны отношений.

Возвращать физическую близость без давления. Объятия, поцелуи, прикосновения и привычка держаться за руки могут постепенно восстановить чувство близости. При этом физический контакт не должен восприниматься как обязательное приглашение к сексу.

Пересмотреть взаимные ожидания. Причиной конфликтов нередко становятся негласные представления о том, кто должен заниматься бытом, сколько времени проводить вместе, как проявлять любовь и как выстраивать отношения с родственниками. Психологи советуют проговорить эти вопросы заново, поскольку со временем потребности людей меняются.

При этом специалисты подчеркивают, что сохранять отношения необходимо не любой ценой. При насилии, систематическом унижении или полном нежелании одного из партнеров что-либо менять терапия может помочь не восстановить отношения, а принять решение о расставании.

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