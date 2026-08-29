У каких знаков зодиака начинается период абсолютного счастья, рассказали астрологи

Астрологи пообещали резкий поворот к лучшему в жизни трех знаков зодиака после 30 августа 2026 года. Причиной позитивных перемен станет вхождение Венеры в знак Весов, сообщает Zakon.kz

Астрологи отмечают, что Венера управляет Весами, поэтому этот транзит принесет гармонию и поможет людям осознать простую истину: любовь к окружающим начинается с принятия самого себя, пишет издание YourTango.

Как только человек начинает ценить свои достоинства, его жизнь кардинально меняется. Особый прилив удачи и уверенности в конце августа ощутят три знака зодиака.

Телец

Тельцы прекрасно знают себе цену, поэтому редкие периоды апатии выбивают их из колеи сильнее обычного. 30 августа представители этого знака дадут жесткий отпор тем, кто попытается ими манипулировать или выбить из колеи. Как только токсичные люди останутся в прошлом, Тельцы мгновенно почувствуют облегчение, а мир вокруг перестанет казаться мрачным. В их жизни наступает белая полоса.

Близнецы

Близнецам окончательно надоест чувство застоя. Им срочно потребуются движение и перемены. 30 августа произойдет событие, которое не просто вдохновит их на решительные действия, но и заставит мгновенно приступить к реализации давних планов. Пришедшая на смену сомнениям уверенность в собственных силах станет для Близнецов главным ключом к успеху.

Скорпион

Скорпионы долго вынашивали мысли о масштабных переменах, но не решались перейти от слов к делу. В этот день они наконец поймут, как превратить мечту в реальность, и сделают первый шаг. Немного здорового прагматизма и вера в себя дадут Скорпионам мощный импульс, который запустит цепочку счастливых событий.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

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