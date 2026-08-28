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Какие знаки зодиака попрощаются со страданиями, рассказал астролог

Фото: magnific, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2026 01:14 Фото: magnific
После двух лет выгорания, непрерывных испытаний и вынужденных жертв два знака зодиака наконец почувствуют долгожданное облегчение. Прошедшее 28 августа последнее затмение в Рыбах завершило сложный двухлетний цикл, дав старт белой полосе в жизни Овнов и Весов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание YourTango, по словам профессионального астролога Мэй, затмения последних лет держали представителей этих знаков в состоянии эмоционального истощения. Однако с выходом из-под давящего влияния Северного узла им больше не придется жертвенно подстраиваться под обстоятельства и нести груз чужих проблем.

Овен

Овны в последнее время могли особенно сильно ощущать эмоциональное и физическое выгорание. Вы оказались в замкнутом круге, в котором приходилось отказываться от собственной сущности и подстраиваться под обстоятельства как в отношениях, так и в профессиональной сфере.

Затмение 28 августа окончательно закрывает цикл ситуаций, в которых приходилось отказываться от собственной сущности ради работы или окружения. Астролог отмечает, что шестой и двенадцатый дома Овнов больше не находятся под влиянием затмений.

Поэтому, по мнению Мэй, после этого Овны получат возможность создавать новые, смелые и полноценные впечатления, не жертвуя ради них собственным состоянием и не доводя себя до выгорания.

Представителям знака стоит отказаться от попыток контролировать все вокруг и позволить себе проявить уязвимость – с этого момента жизнь начнет становиться значительно легче, открывая двери для новых смелых проектов.

Весы

Весы в последнее время боролись не просто с грустью, а с сильным ментальным истощением, вызванным проблемами со здоровьем и горой чужих обязанностей. Затмение в Рыбах помогло осознать ложные компромиссы и прогнать привычку ставить чужие интересы выше собственного блага.

По словам астролога, это позволит вам войти в новый этап с более четкими личными границами. Вы перестанете автоматически ставить карьеру и чужие интересы выше собственного благополучия. Постепенно исчезнет ощущение, что ради сохранения привычного порядка приходится жертвовать собой и едва справляться с нагрузкой.

Поскольку прошедшее затмение находилось в квадратуре с Ураном – планетой внезапных перемен, Весы смогут окончательно разорвать давние токсичные связи. Жесткое отстаивание личных границ поможет быстро вернуть израсходованную энергию, восстановить внутренний баланс и навести порядок в карьере.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее стали известны знаки зодиака, которые вот-вот оставят "черную полосу" позади.

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Канат Болысбек
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