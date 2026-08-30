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Что посмотреть: восемь фильмов с захватывающим сюжетом про людей, которые украли чужую жизнь

Актеры, сцена, фильм, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2026 07:39 Фото: кадр из фильма "Отчим"
Что, если однажды вы обнаружите, что кто-то присвоил вашу личность, занял ваше место или незаметно проник в вашу семью? В некоторых фильмах герои сталкиваются с людьми, которые готовы пойти на все ради чужой жизни, сообщает Zakon.kz.

Издание iXBT составило подборку из восьми фильмов, в которых кто-то меняет имя и прошлое, выдает себя за родственника, или же годами играет роль идеального человека. Но долго скрывать правду невозможно.

Ночь воспоминаний (2017)

21-летний парень вместе с родителями и старшим братом заселяется в новый дом. Отец строго запрещает сыновьям заходить в запертую комнату, где остались вещи прежних жильцов. Но вскоре младший начинает слышать оттуда подозрительный шум. Родные списывают это на усталость и лекарства.

Неизвестный (2011)

После выхода из комы мужчина приходит в себя и узнает, что его жизнь больше ему не принадлежит. Другой человек присвоил его имя, прошлое и даже место рядом с его женой. Самое страшное – никто не считает его настоящим, а попытки вернуть прежнюю жизнь лишь убеждают окружающих, что он чужак.

Гость (2014)

Семья, недавно потерявшая сына на войне, пытается смириться с трагедией. Однажды у их двери появляется незнакомец, называющий себя сослуживцем погибшего и утверждающий, что пришел исполнить его последнее желание. Родители с радостью впускают гостя в дом, но вскоре после его появления вокруг начинают происходить загадочные смерти.

Визит (2015)

Много лет назад женщина навсегда покинула родной дом после событий, о которых предпочитала молчать. Она построила новую жизнь и вырастила детей, не позволяя прошлому вмешиваться в настоящее. Но однажды ее уже взрослые дети неожиданно получают приглашение от бабушки и дедушки, которых прежде никогда не встречали. Не подозревая подвоха, они решают отправиться к ним в гости.

Забирая жизни (2004)

Почти два десятилетия серийный преступник остается неуловимым, присваивая после каждой расправы чужую жизнь. Он меняет личности, пользуется чужими деньгами, документами и финансовыми данными, превращаясь для окружающих в совершенно другого человека. Когда расследование заходит в тупик, дело поручают агенту ФБР, привыкшей искать ответы там, где другие даже не догадаются…

В объятиях лжи (2018)

После переезда в большой город девушка пытается начать новую жизнь, переживая смерть матери и одиночество. Однажды в метро она находит чужую сумочку и решает разыскать ее владелицу. Знакомство с одинокой женщиной быстро перерастает в тесную дружбу, и новая знакомая почти становится девушке родным человеком. Но однажды та случайно обнаруживает у нее целую коллекцию совершенно одинаковых сумочек.

Спокойной ночи, мамочка (2022)

Близнецы с радостью ждут возвращения матери после долгого отсутствия, но вместо привычного родного человека домой приезжает женщина, чье лицо полностью скрыто повязками. Она уверяет мальчиков, что все в порядке, однако ее манеры и поведение сильно изменились. Постепенно братья начинают замечать все больше странностей и уже не уверены, что перед ними действительно их мать.

Отчим (2009)

После возвращения из военного училища молодой человек обнаруживает, что его мать счастлива с новым возлюбленным. Поначалу он старается принять незнакомца и даже сблизиться с ним, но вскоре замечает в его поведении тревожные странности. Чем больше времени они проводят вместе, тем сильнее парень убеждается: за безупречной внешностью этого человека скрывается нечто опасное.

Ранее мы рекомендовали к просмотру шесть фантастических фильмов, где ученые находят пришельца и потом спасаются от него.

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Аксинья Титова
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