Давление достигнет пика: три знака зодиака ждут эмоциональные испытания

Непростая неделя, которая завершится 6 сентября 2026 года, постепенно сменится спокойствием для трех знаков зодиака, так как напряжение после лунного затмения в Рыбах начинает спадать, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание YourTango, опасный квадрат Марса и Сатурна 1 сентября может создать ощущение тупика и сильного давления, однако эта тяжелая энергетика рассеется уже через 48 часов.

Козерог

Из-за ретроградного Сатурна Козероги столкнутся с разрывом между работой и семьей. Вторник усугубит эмоциональную усталость, поэтому астрологи рекомендуют перераспределить обязанности и принять помощь со стороны. К концу недели ситуация стабилизируется, а в финансах появится шанс на успех.

Овен

Овны почувствуют тяжелое эхо лунного затмения и блокировку в делах из-за влияния Марса. Важные переговоры и крупные проекты лучше отложить на конец недели. Чтобы избежать скандалов дома и на работе, Овнам стоит временно уйти в индивидуальную деятельность и проявить терпение.

Рак

Раков ждут вспышки напряжения на работе и возможные конфликты с руководством, которые спровоцируют желание уволиться. Астрологи советуют не форсировать события, реагировать на претензии максимально хладнокровно и поставить в приоритет заботу о своем здоровье.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

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