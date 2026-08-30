Давление достигнет пика: три знака зодиака ждут эмоциональные испытания
Как пишет издание YourTango, опасный квадрат Марса и Сатурна 1 сентября может создать ощущение тупика и сильного давления, однако эта тяжелая энергетика рассеется уже через 48 часов.
Козерог
Из-за ретроградного Сатурна Козероги столкнутся с разрывом между работой и семьей. Вторник усугубит эмоциональную усталость, поэтому астрологи рекомендуют перераспределить обязанности и принять помощь со стороны. К концу недели ситуация стабилизируется, а в финансах появится шанс на успех.
Овен
Овны почувствуют тяжелое эхо лунного затмения и блокировку в делах из-за влияния Марса. Важные переговоры и крупные проекты лучше отложить на конец недели. Чтобы избежать скандалов дома и на работе, Овнам стоит временно уйти в индивидуальную деятельность и проявить терпение.
Рак
Раков ждут вспышки напряжения на работе и возможные конфликты с руководством, которые спровоцируют желание уволиться. Астрологи советуют не форсировать события, реагировать на претензии максимально хладнокровно и поставить в приоритет заботу о своем здоровье.
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