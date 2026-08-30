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Советы

Что делать казахстанцам, если дети соседей шумят по ночам

Ребенок у окна, дети у окна, окно, падение из окна, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 01:25 Фото: unsplash
Шумные соседи, дети которых устраивают ночные игры, могут столкнуться с крупными денежными штрафами. С проблемой постоянного ночного шума столкнулась жительница Актобе, безуспешно пытающаяся призвать жильцов сверху к порядку, сообщает Zakon.kz.

По словам женщины, дети соседей свободно бегают, прыгают и громко кричат, из-за чего просыпаться от топота стало регулярной нормой.

Попытки решить вопрос мирным путем ни к чему не привели, пишет 30 августа 2026 года газета "Диапазон".

"Соседи не следят за детьми, я даже не знаю сколько их, но они прыгают и орут до поздней ночи. В два, в три часа ночи – как норма жизни уже просыпаться от криков, игр и топота. Я поднималась к ним, чтобы поговорить уже четыре раза. Сначала соседи оправдывались тем, что это же дети, что не могут им запретить, они будут плакать и будет хуже. А потом перестали открывать дверь. Я все понимаю, но мне на работу к 8 утра!", – жалуется жительница Актобе.

Ситуацию прокомментировала член палаты юридических консультантов Алена Дуля. По ее словам, единственным правильным решением в подобном случае является официальное фиксирование каждого эпизода.

"В каждом случае вызывайте участкового. Имеет место нарушение тишины. За это предусмотрен штраф. За вторичное нарушение в течение года штраф будет выше", – пояснила юрист.

Эксперт добавила, что если вызовы полиции и штрафы не действуют, пострадавшие жильцы получают законное основание подать иск в суд о взыскании морального вреда.

Ранее юристы объяснили что делать казахстанцам, если сосед задел авто во дворе и отказался платить.

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Канат Болысбек
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