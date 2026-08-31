Самая популярная в мире косметологическая процедура может иметь серьезные последствия – врач

При передозировке ботокса в косметологических процедурах существует риск заболеть ботулизмом – тяжелым потенциально смертельным инфекционно-токсическим заболеванием, которое возникает из-за отравления ботулотоксином, сообщает Zakon.kz.

Об этом РИА Новости заявила главный эпидемиолог Министерства здравоохранения Приморского края Ирина Повиличенко.

"В связи с использованием ботулотоксина при оказании медицинской помощи и косметологических услуг есть риски побочных эффектов в случае передозировки", – цитирует издание слова врача 30 августа 2026 года.

По словам Повиличенко, клинические проявления ботулизма могут быть достаточно тяжелыми, поскольку возбудитель ботулизма вырабатывает нейротоксин.

"Именно поэтому для профилактики рекомендуется обращаться в организации, которые могут осуществлять такую деятельность, где правильно организовано хранение препаратов, содержащих ботулотоксин, и работают квалифицированные специалисты", – предупредила она.

Справочно:

Инъекции ботулотоксина (ботокс) являются самой популярной в мире нехирургической косметологической процедуры.

Ботулотоксин – это нейротоксин, вырабатываемый бактериями Clostridium botulinum. В неврологии применяют ботулинотерапию – введение ботулотоксина для лечения заболеваний, проявляющихся мышечными спазмами и болью.

В косметологии ботулотоксин используют для временного разглаживания морщин.

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