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Ген психопата или травма детства: эксперт ответила, рождаются ли жестокими от природы

Ген психопата или нехватка любви: эксперт ответила, рождаются ли жестокими от природы, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 22:02 Фото: magnific.com
Врач-терапевт и генетический консультант Ирина Налимова развенчала миф о "гене психопата". Эксперт пояснила, что "ген воина" лишь создает фундамент, но решающую роль играет среда. ДНК – это не приговор, а триггером становится детство, особенно первые 5-7 лет жизни, сообщает Zakon.kz.

По данным исследований, пишет UfaTime.ru, психопатические черты наследуются на 40-60%, однако речи о гарантированном диагнозе не идет. Хронический стресс, насилие или депривация в раннем возрасте меняют экспрессию генов и перестраивают мозг, приучая его выживать без эмпатии.

При этом психопатические черты встречаются у 1-2% людей, и при правильном воспитании такой холодный расчет позволяет им становиться успешными хирургами или топ-менеджерами. Благодаря нейропластичности мозга проявления агрессии и импульсивности поддаются коррекции с помощью терапии и медикаментов, хотя полностью переписать личность взрослого человека крайне сложно.

Эксперт подчеркивает: человек не является рабом своей ДНК, и то, каким он станет, определяет воспитание и окружение в детстве.

Ранее сообщалось, почему после сна нет сил и трудно сосредоточиться.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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