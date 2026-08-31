Ген психопата или травма детства: эксперт ответила, рождаются ли жестокими от природы
По данным исследований, пишет UfaTime.ru, психопатические черты наследуются на 40-60%, однако речи о гарантированном диагнозе не идет. Хронический стресс, насилие или депривация в раннем возрасте меняют экспрессию генов и перестраивают мозг, приучая его выживать без эмпатии.
При этом психопатические черты встречаются у 1-2% людей, и при правильном воспитании такой холодный расчет позволяет им становиться успешными хирургами или топ-менеджерами. Благодаря нейропластичности мозга проявления агрессии и импульсивности поддаются коррекции с помощью терапии и медикаментов, хотя полностью переписать личность взрослого человека крайне сложно.
Эксперт подчеркивает: человек не является рабом своей ДНК, и то, каким он станет, определяет воспитание и окружение в детстве.
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