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Советы

Почему после сна нет сил и трудно сосредоточиться

Почему после сна нет сил и трудно сосредоточиться, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 19:18 Фото: magnific.com
Врач-сомнолог Роман Бузунов рассказал о причинах, по которым человек может чувствовать себя разбитым и сонным даже после семи-восьми часов сна, сообщает Zakon.kz.

Он рассказал aif.ru, что иногда организму требуется больше времени для полноценного восстановления. В таком случае стоит попробовать увеличить продолжительность сна на 30-60 минут.

На качество отдыха также влияет режим. Существенная разница между временем подъема в будни и выходные может нарушать циркадные ритмы и приводить к сонливости в течение дня. Специалист рекомендует как минимум две недели придерживаться стабильного времени подъема, чтобы организм адаптировался к графику.

Причиной некачественного сна могут быть и неподходящие условия в спальне – шум, яркий свет, слишком высокая или низкая температура, неудобные матрас или подушка. Кроме того, постоянную усталость способны вызывать дефицит железа и витаминов, нарушения работы щитовидной железы, тревожность и депрессия.

Отдельно Бузунов отметил заболевания сна, среди которых наиболее распространены синдром обструктивного апноэ и синдром беспокойных ног. При апноэ человек может храпеть, всхрапывать и периодически переставать дышать во сне, из-за чего сон становится прерывистым и не приносит полноценного отдыха.

Если после нормализации режима и условий сна человек по-прежнему просыпается разбитым, особенно при наличии храпа и остановок дыхания, следует обратиться к сомнологу. Для определения причины нарушений может проводиться полисомнография – исследование, которое позволяет оценить особенности сна, дыхание, уровень кислорода в крови, сердечный ритм и движения во сне.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее сообщалось, что японские клиники нашли новый способ привлечь клиентов "красивым сном".

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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