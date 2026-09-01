Трудные времена вот-вот отступят перед тремя знаками зодиака

1 сентября 2026 года сочетание Меркурия и Марса положит конец трудным временам для трех знаков зодиака. Они стремительно движутся к большим переменам, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание YourTango, пришло время заглянуть вглубь себя и оставить позади то, что вам больше не подходит.

Скорпион

Соединение Меркурия и Марса положит конец вашей борьбе. 1 сентября вы точно узнаете, что нужно сделать, чтобы добиться перемен. Вы чувствуете, что получаете второй шанс все исправить. Этот транзит подтолкнет вас к принятию нескольких важных решений. И, если вы примете их сейчас, в конечном итоге преобразите что-то в своей жизни до совершенства.

Водолей

Энергия Марса наполнит вас силой воли и целеустремленностью. Вы стремитесь положить конец трудным временам. Больше нельзя ждать, пока все само собой наладится. Вам нужно взять ситуацию под контроль прямо сейчас. К счастью, именно здесь вступает в игру мотивирующая энергия Меркурия. Результат зависит от вас. Именно это осознание и помогает добиться цели.

Дева

В последнее время вы много узнали о себе и о жизни в целом. Вы кое-что обрели, кое-что потеряли, но в целом у вас все хорошо. Когда 1 сентября Меркурий соединится с Марсом, ваша сила встретится со способностью. В результате этого транзита вы примете решение осуществить то, что давно хотели сделать. Улучшения уже наступили. Дальше все станет намного проще.

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