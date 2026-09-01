Названы знаки зодиака, которые начнут сентябрь на позитивной ноте

Астрологи обещают: три знака зодиака начнут сентябрь 2026 года на очень позитивной ноте. Это связано с тем, что во вторник Луна войдет в знак Тельца, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание YourTango, Луна в Тельце заставляет с нетерпением ждать чего-то замечательного. В новых начинаниях есть нечто такое, что действительно наполняет нас позитивом. Эти астрологические знаки вот-вот воплотят в жизнь нечто удивительное .

Телец

Что бы ни случилось в прошлом месяце, это уже, можно сказать, в прошлом. Вы умеете двигаться дальше. В первый день сентября Луна будет находиться в вашем знаке зодиака, что поможет укрепить вашу уверенность в себе. Так что если вы решите, что этот месяц будет потрясающим, то так оно и будет. Вы обязательно добьетесь успеха. Воспринимайте первый день нового месяца как возможность начать все с чистого листа.

Весы

Любая возможность начать что-то новое с позитивным настроем – это то, что вам нужно. Именно в первый день месяца у вас появляется идея объединения людей. Это не только кажется достойным проектом, но и вызывает волнение от предвкушения чего-то позитивного. В этом месяце ваши навыки общения очень пригодятся. Во вторник вы будете полны надежд на будущее и, возможно, будете улыбаться до ушей.

Козерог

Если есть что-то, чему вы действительно очень рады, так это тому, что у вас начинается месяц, с которого можно начать все заново. Даже если это просто психологическое ощущение, эта важная дата действительно придает вам сил. В период лунного цикла в Тельце вы почувствуете стабильность. Да, вы упрямы, но ваши привычки носят позитивный характер. Вы чувствуете себя продуктивным, и в сентябре будет что-то, что зарядит вас энергией.

Ранее стало известно, что трудные времена вот-вот отступят перед тремя знаками зодиака.