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Советы

Представители трех знаков зодиака ощутят жизнь "без стыда и совести" после 3 сентября

Девушка, позитив, тату, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2026 05:29 Фото: magnific
После 3 сентября 2026 года жизнь трех знаков зодиака заметно наладится. Во время прямого движения Марса они набираются смелости для перемен, не оглядываясь назад, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание YourTango, одно из главных преимуществ этого мощного транзита – способность сразу перейти к сути дела. Марс помогает поступать правильно, чтобы вы могли улучшить жизнь, не оставаясь на месте.

Близнецы

Вы всегда знали, что желаемое вами самосовершенствование полностью зависит от вашего собственного желания воплотить его в жизнь. И все же, даже зная это, вы колебались. Вы откладывали эту работу или позволяли неуверенности в себе сдерживать вас. Сейчас, во время прямого движения Марса, вы сильнее чувствуете непреодолимое желание улучшить свою жизнь. Вы готовы подтвердить свои слова делом и довести его до конца.

Дева

Вас ждут кардинальные перемены, и благодарить за это вы можете только себя. Вы понимаете, что единственный способ улучшить свою жизнь – взять дело в свои руки. Вам нужны перемены, поэтому, когда происходит такой мощный транзит, как прямое движение Марса, вы пользуетесь им. Вы можете что-то изменить или продолжить жить в сожалениях. Конечно, вы выбираете первое.

Стрелец

Вы извлекли ценные уроки, которые теперь сможете использовать на пользу. Речь идет не о повторении одних и тех же ошибок, а об извлечении уроков из того, что пошло не так. Чтобы продолжать расти, необходимо изменить мышление. Вам просто нужно начать доверять себе.

Ранее были названы знаки зодиака, которые начнут сентябрь на позитивной ноте.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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