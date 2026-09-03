Виды милых рыжих кошек, обладающих уютным характером

С наступлением осени многим хочется вернуться в уютные солнечные дни. Любителям животных в этом могут помочь рыжие пушистые кошки, которые излучают тепло как внешне, так и своими характерами, сообщает Zakon.kz.

Зооэксперты выделили семь самых распространенных пород рыжих кошек, которые обладают милым видом и уютным нравом.

Персидская

Фото: wikimedia

Помимо очаровательной внешности, персидские кошки известны своим спокойным и ласковым характером. Обычно они любят поспать рядом со своими хозяевами и хорошо себя чувствуют в тихих домах, что делает их прекрасными питомцами для домоседов и тех, кто любит уютно устроиться с хорошей книгой.

Британская короткошерстная

Фото: wikimedia

Британские короткошерстные кошки, как правило, спокойны, преданны и ласковы, и при этом не слишком требовательны. Такая независимость характера делает их хорошим выбором для людей, которые хотят иметь любящего компаньона, но не обязательно хотят, чтобы кошка постоянно была у них на коленках.

Экзотическая короткошерстная

Фото: wikimedia

У этих кошек очаровательные выражения мордочек, и их шерсть требует меньше ухода, чем у персидской кошки, что может быть привлекательной чертой для занятых хозяев.

Это также ласковые, нежные кошки, которые любят компанию, пишет Paradepets.

Американская короткошерстная

Фото: wikimedia

Это, как правило, спокойные кошки, которые могут стать отличными питомцами для семей, одиноких людей или тех, кто заводит кошку впервые. Их спокойный характер – одна из причин, почему американские короткошерстные кошки остаются популярными.

Мейн-кун

Фото: wikimedia

У них очень яркие характеры. Мейн-куны общительны, игривы и добродушны, что делает их замечательными компаньонами для семей, которые хотят иметь дружелюбную, общительную кошку.

В отличие от многих других пород кошек, они сохраняют бодрость и энергию котенка очень долго, даже во взрослом возрасте.

Шотландская вислоухая

Фото: wikimedia

Они могут быть ласковыми и спокойными компаньонами, но владельцам следует очень тщательно выбирать заводчиков, поскольку их висячие уши связаны с некоторыми проблемами со здоровьем.

Хотя характерные сложенные ушки и являются частью очарования этой породы, эксперты отмечают, что благополучие животного всегда должно быть на первом месте, важно обеспечить ему наилучший уход.

Селкирк Рекс

Фото: wikimedia

Их волнистая или кудрявая шерсть придает им мягкий, пушистый вид, а округлые мордочки усиливают эффект плюшевого мишки. Но привлекательность селкирк-рекса заключается не только во внешности. Эти рыжие кошки славятся своей привязанностью, терпением и добродушием, что делает их прекрасным дополнением к семьям, желающим завести дружелюбного, ориентированного на человека питомца. Их характерная шерсть требует регулярного ухода, поэтому будущим владельцам этих милых созданий следует быть готовыми к дополнительному уходу.

Ранее эксперты перечислили породы кошек, способные одарить хозяина безграничной любовью.