Виды милых рыжих кошек, обладающих уютным характером
Зооэксперты выделили семь самых распространенных пород рыжих кошек, которые обладают милым видом и уютным нравом.
Персидская
Помимо очаровательной внешности, персидские кошки известны своим спокойным и ласковым характером. Обычно они любят поспать рядом со своими хозяевами и хорошо себя чувствуют в тихих домах, что делает их прекрасными питомцами для домоседов и тех, кто любит уютно устроиться с хорошей книгой.
Британская короткошерстная
Британские короткошерстные кошки, как правило, спокойны, преданны и ласковы, и при этом не слишком требовательны. Такая независимость характера делает их хорошим выбором для людей, которые хотят иметь любящего компаньона, но не обязательно хотят, чтобы кошка постоянно была у них на коленках.
Экзотическая короткошерстная
У этих кошек очаровательные выражения мордочек, и их шерсть требует меньше ухода, чем у персидской кошки, что может быть привлекательной чертой для занятых хозяев.
Это также ласковые, нежные кошки, которые любят компанию, пишет Paradepets.
Американская короткошерстная
Это, как правило, спокойные кошки, которые могут стать отличными питомцами для семей, одиноких людей или тех, кто заводит кошку впервые. Их спокойный характер – одна из причин, почему американские короткошерстные кошки остаются популярными.
Мейн-кун
У них очень яркие характеры. Мейн-куны общительны, игривы и добродушны, что делает их замечательными компаньонами для семей, которые хотят иметь дружелюбную, общительную кошку.
В отличие от многих других пород кошек, они сохраняют бодрость и энергию котенка очень долго, даже во взрослом возрасте.
Шотландская вислоухая
Они могут быть ласковыми и спокойными компаньонами, но владельцам следует очень тщательно выбирать заводчиков, поскольку их висячие уши связаны с некоторыми проблемами со здоровьем.
Хотя характерные сложенные ушки и являются частью очарования этой породы, эксперты отмечают, что благополучие животного всегда должно быть на первом месте, важно обеспечить ему наилучший уход.
Селкирк Рекс
Их волнистая или кудрявая шерсть придает им мягкий, пушистый вид, а округлые мордочки усиливают эффект плюшевого мишки. Но привлекательность селкирк-рекса заключается не только во внешности. Эти рыжие кошки славятся своей привязанностью, терпением и добродушием, что делает их прекрасным дополнением к семьям, желающим завести дружелюбного, ориентированного на человека питомца. Их характерная шерсть требует регулярного ухода, поэтому будущим владельцам этих милых созданий следует быть готовыми к дополнительному уходу.
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