Для кого особенно опасен грипп: врач назвала группы риска

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Главный врач российской поликлиники Анна Косенкова заявила о том, что грипп опасен прежде всего риском развития осложнений, особенно у людей с хроническими заболеваниями. По ее словам, защититься от вируса можно благодаря вакцинации, сообщает Zakon.kz.

Об этом эксперт рассказала "Известиям". "Вирус гриппа наиболее опасен как раз развитием осложнений, особенно у людей с хроническими заболеваниями. Это сахарный диабет, ожирение, болезни системы кровообращения", – сказала врач. К группе риска также относятся дети, беременные женщины и пожилые люди. По словам Косенковой, наиболее эффективной защитой от гриппа остается вакцинация. Пациентка поликлиники Милена Свиридова рассказала изданию, что ежегодно делает прививку от гриппа. "Я практически не болею, и мне кажется, отчасти это заслуга моей ежегодной вакцинации. После я всегда чувствую себя хорошо", – отметила она. Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом. Ранее врач рассказал, кому нельзя соленые огурцы.

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