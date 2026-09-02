Кому нельзя соленые огурцы: врач назвала главные противопоказания
В беседе с РИА Новости она рассказала, что в 100 гр. соленых огурцов содержится около 2,5 гр. соли – примерно половина суточной нормы. Избыток соли способствует задержке жидкости в организме, из-за чего увеличивается объем крови и нагрузка на сосуды.
Особенно осторожными с этим продуктом, по словам Вишневской, следует быть людям с гипертонией и пожилым. Соленые огурцы также не рекомендуются при гастрите с повышенной кислотностью, язвенной болезни и острых воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного тракта.
Беременным женщинам врач советует употреблять продукт с осторожностью из-за дополнительной нагрузки на почки.
Для здоровых людей специалист рекомендует ограничиваться одним-двумя солеными огурцами в день.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Ранее сообщалось, как сохранить ясный ум после 65 лет.