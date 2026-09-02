Кому нельзя соленые огурцы: врач назвала главные противопоказания

Доктор медицинских наук Нина Вишневская предупредила о том, что чрезмерное употребление соленых огурцов может повышать нагрузку на сосуды и негативно влиять на работу почек и желудочно-кишечного тракта, сообщает Zakon.kz.

В беседе с РИА Новости она рассказала, что в 100 гр. соленых огурцов содержится около 2,5 гр. соли – примерно половина суточной нормы. Избыток соли способствует задержке жидкости в организме, из-за чего увеличивается объем крови и нагрузка на сосуды.

Особенно осторожными с этим продуктом, по словам Вишневской, следует быть людям с гипертонией и пожилым. Соленые огурцы также не рекомендуются при гастрите с повышенной кислотностью, язвенной болезни и острых воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

Беременным женщинам врач советует употреблять продукт с осторожностью из-за дополнительной нагрузки на почки.

Для здоровых людей специалист рекомендует ограничиваться одним-двумя солеными огурцами в день.

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