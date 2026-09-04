Кому особенно опасен грипп: врач назвала группы риска
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Главный врач российской поликлиники Анна Косенкова заявила о том, что грипп опасен прежде всего риском развития осложнений, особенно у людей с хроническими заболеваниями. По ее словам, защититься от вируса можно благодаря вакцинации, сообщает Zakon.kz.
Об этом эксперт рассказала "Известиям".
"Вирус гриппа наиболее опасен как раз развитием осложнений, особенно у людей с хроническими заболеваниями. Это сахарный диабет, ожирение, болезни системы кровообращения", – сказала врач.
К группе риска также относятся дети, беременные женщины и пожилые люди. По словам Косенковой, наиболее эффективной защитой от гриппа остается вакцинация.
Пациентка поликлиники Милена Свиридова рассказала изданию, что ежегодно делает прививку от гриппа.
"Я практически не болею, и мне кажется, отчасти это заслуга моей ежегодной вакцинации. После я всегда чувствую себя хорошо", – отметила она.
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