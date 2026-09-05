#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+20°
$
456.56
530.52
5.28
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+20°
$
456.56
530.52
5.28
Советы

Вселенная уготовила особый план представителям трех знаков зодиака с 7 по 13 сентября

Девушка, мыльные пузыри, солнце, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2026 05:54 Фото: magnific
С 7 по 13 сентября 2026 года трем знакам зодиака будет сопутствовать исключительная удача. Астрологи обещают, что в предстоящие дни для них откроется множество возможностей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, Венера начнет свой путь в Скорпионе 10 сентября. Этот интенсивный транзит требует правды и трансформации. Будьте терпеливы и уверены в себе. Постарайтесь не слишком зацикливаться на том, где, как вам кажется, вы окажетесь. У Вселенной может быть другой план на вас.

Козерог

11 сентября новолуние в Деве принесет в вашу жизнь счастливое новое начало. Это официально завершит период затмений, но все же откроет перед вами неожиданные возможности и новые начинания. На этой неделе вас направляют к активному созданию того, чего вы ищете. Не бойтесь перепроверять, действительно ли выбранный вами путь соответствует вашим желаниям, или рассматривать новые возможности.

Водолей

Переход Меркурия в Весы 10 сентября поможет вам наладить связи и познакомиться с полезными людьми. Это хорошее время, чтобы начать планировать новый и плодотворный путь в вашей жизни. Это хорошая неделя, чтобы поддерживать связь с теми, кто может поддержать вас на этом этапе. Меркурий в Весах призывает вас сосредоточиться и поразмышлять о том, куда, как вам кажется, вас ведет судьба. Благодаря новым возможностям в работе или даже путешествиях, вы начнете чувствовать, что вам суждено изменить свою жизнь.

Рыбы

Поскольку 10 сентября Венера переходит в Скорпион, будьте честны с собой относительно того, чего вы больше всего желаете в жизни. Иногда вы ограничиваете свои мечты, потому что боитесь последствий, если они не сбудутся. Но нельзя ограничивать себя в целях самозащиты. Эта неделя крайне важна для размышлений о том, что вы цените и о чем мечтаете. Чтобы воплотить в жизнь то, что вам предназначено, вы должны быть уверены, что прежде всего уважаете свою истину. Прислушайтесь к желаниям своей души и будьте открыты тому, что или кто вернется в вашу жизнь.

Ранее стали известны знаки зодиака, которые найдут свое счастье совсем скоро.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Девушка, мимика, удивление
05:30, 22 августа 2026
Вселенная преподнесет важный урок трем знакам зодиака совсем скоро
Знаки зодиака, гороскоп
08:29, 13 июля 2026
Астрологи предсказали неоднозначные ситуации в жизни трех знаков зодиака в течение недели
Скейтборд, дорога
08:27, 27 июля 2026
Астрологи пообещали заметное облегчение в жизни трех знаков зодиака
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Усман Нурмагомедов победил американца Арчи Колгана и защитил звание чемпиона PFL
06:27, Сегодня
Усмана Нурмагомедова назвали самым сложным соперником для Джастина Гейджи
Карлос Алькарас на US Open-2026
05:59, Сегодня
Карлос Алькарас прокомментировал выход в четвёртый круг US Open
Мирас Жумабай подписал контракт с канадским клубом
05:26, Сегодня
Казахстанский нападающий Жумабай будет выступать в канадской лиге OHL
Андрей Рублёв на US Open
04:59, 05 сентября 2026
Андрей Рублёв примет участие в Almaty Open 2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: