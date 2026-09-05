Вселенная уготовила особый план представителям трех знаков зодиака с 7 по 13 сентября

С 7 по 13 сентября 2026 года трем знакам зодиака будет сопутствовать исключительная удача. Астрологи обещают, что в предстоящие дни для них откроется множество возможностей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, Венера начнет свой путь в Скорпионе 10 сентября. Этот интенсивный транзит требует правды и трансформации. Будьте терпеливы и уверены в себе. Постарайтесь не слишком зацикливаться на том, где, как вам кажется, вы окажетесь. У Вселенной может быть другой план на вас.

Козерог

11 сентября новолуние в Деве принесет в вашу жизнь счастливое новое начало. Это официально завершит период затмений, но все же откроет перед вами неожиданные возможности и новые начинания. На этой неделе вас направляют к активному созданию того, чего вы ищете. Не бойтесь перепроверять, действительно ли выбранный вами путь соответствует вашим желаниям, или рассматривать новые возможности.

Водолей

Переход Меркурия в Весы 10 сентября поможет вам наладить связи и познакомиться с полезными людьми. Это хорошее время, чтобы начать планировать новый и плодотворный путь в вашей жизни. Это хорошая неделя, чтобы поддерживать связь с теми, кто может поддержать вас на этом этапе. Меркурий в Весах призывает вас сосредоточиться и поразмышлять о том, куда, как вам кажется, вас ведет судьба. Благодаря новым возможностям в работе или даже путешествиях, вы начнете чувствовать, что вам суждено изменить свою жизнь.

Рыбы

Поскольку 10 сентября Венера переходит в Скорпион, будьте честны с собой относительно того, чего вы больше всего желаете в жизни. Иногда вы ограничиваете свои мечты, потому что боитесь последствий, если они не сбудутся. Но нельзя ограничивать себя в целях самозащиты. Эта неделя крайне важна для размышлений о том, что вы цените и о чем мечтаете. Чтобы воплотить в жизнь то, что вам предназначено, вы должны быть уверены, что прежде всего уважаете свою истину. Прислушайтесь к желаниям своей души и будьте открыты тому, что или кто вернется в вашу жизнь.

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