День без спешки: что обещают звезды знакам зодиака в субботу

5 сентября звезды советуют большинству знаков зодиака не спешить с решениями и избегать неоправданного риска. Кому-то день принесет финансовые заботы, кому-то – затишье в делах, а кому-то придется уделить больше внимания близким, сообщает Zakon.kz.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Сегодня Овен рискует заскучать. День наделяет его активностью, однако ситуация будет складываться так, что он вряд ли сумеет в полной мере ее реализовать. События и на работе, и дома будут требовать от Овна неторопливого ритма ведения дел, так что ему волей-неволей придется ему подчиниться. Впрочем, у этого есть и свои плюсы. Какие-то дела, которые Овен не смог бы решить с наскока, сегодня начнут продвигаться вперед, благодаря его спокойному, вдумчивому подходу.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Сегодня Тельца будут занимать вопросы домашнего быта и семейного бюджета – он сделает все, чтобы привести их в порядок! Кроме того, день полезно провести за обдумыванием финансовых планов и дел: любые авантюрные проекты, вроде вложения денег в неизвестный банк, Телец сразу же отметет. Если же Телец запланировал траты – к примеру, на летний отдых – самое время подумать о том, сколько денег на это нужно и где их взять. Если их надо накопить, начните это делать сегодня, – более удачного дня для этого не найти!

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Сегодня Близнецы будут полны энергии и сил, но, чтобы не напугать окружающих своим натиском, им придется это скрывать. День потребует от них неторопливого ритма и взвешенных, консервативных решений, так что Близнецам придется балансировать на грани осторожности и решительности, чтобы хоть как-то продвинуться в делах. Впрочем, благодаря этому вероятность наделать ошибок будет крайне низка. Пусть Близнецы сегодня добьются меньшего, чем ожидали, зато уж точно не смогут ничего испортить.

Рак (21 июня – 22 июля)

Сегодня жизненная энергия Рака будет находиться на спаде. Даже при всем желании ему не хватит сил разобраться со всеми делами и на работе, и дома. К тем же делам, за которые Рак все-таки возьмется, он будет склонен применять весьма консервативный подход, вплоть до решения законсервировать ту или иную проблему до лучших времен. В качестве отдушины звезды гороскопа рекомендуют Раку посетить сегодня какое-нибудь творческое мероприятие – чужое вдохновение поможет ему пополнить свой запас энергии.

Лев (23 июля – 22 августа)

Сегодня Лев сумеет многого добиться, действуя консервативно, однако это способно вогнать его в тоску. Все как всегда – это так скучно! Поэтому звезды гороскопа советуют Льву поднять себе настроение небольшими переменами. Поговорите с друзьями о том, как они делают свою жизнь ярче. Возможно, они посоветуют вам отличный фильм, новый магазин или пригласят на вечеринку. Хорошо, если в личной жизни Льва сегодня будут присутствовать эксперименты, а на работе – применяться только проверенные методы.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Сегодня в любом деле лучший вариант действий для Девы – тот, который проверен опытом, временем и ей самой. Звезды гороскопа склоняют ее мыслить именно в этом направлении, так что любая попытка поэкспериментировать вряд ли удастся. Больше того, она вряд ли вообще придет ей в голову. Зато все старые добрые проверенные пути перед ней открыты. Консервативными методами сегодня Дева достигнет большего, чем самым блестящим экспромтом!

Весы (23 сентября – 22 октября)

Сегодня Весам следует приготовиться к тому, что окружающие будут их поучать. Вполне возможно, в этот день Весам придется участвовать не в одной скучной беседе, в которой им будет отведена роль бессловесного слушателя и кивателя головой. Особенно не стоит сегодня делиться с окружающим новыми идеями или планами. В лучшем случае Весы встретятся с иронией или легкой критикой в свой адрес, в худшем – подвергнутся безжалостным нападкам.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Сегодня Скорпион будет находиться в диссонансе с окружающими. Их действия могут казаться ему нерешительными, а принимаемые меры – полумерами. В свою очередь, окружающих будет пугать в Скорпионе его стремительность, напор и «революционные» замашки. Скорпиону придется смириться с тем, что переубедить сегодня никого не удастся, так что если он на 100% уверен в своих планах – придется действовать в одиночку. Или перенести какие-то проекты на другой день.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Какое бы решение ни потребовалось принять сегодня Стрельцу, это вряд ли получится: ему будет невообразимо трудно сделать окончательный выбор. Причем чем более быстрых и решительных действий будет требовать от него обстановка, тем больше Стрелец будет замедлять свой темп, вплоть до полной остановки. Впрочем, если окружающие сегодня не станут торопить его и создавать вокруг суету, Стрелец будет действовать продуманно и четко. Но очень-очень медленно. И не надо за это его осуждать.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Сегодня Козерог будет ко всему искать практичный, даже прагматичный, подход. Это касается даже романтических отношений: если бы Козерог сегодня покупал подарок для любимого человека, то вместо букета подарил бы апельсиновое дерево в горшке, а вместо бижутерии – вещь, нужную в хозяйстве. Причем подарок вряд ли был бы дорогим: день не склоняет Козерога швыряться деньгами. Зато такой деловитый настрой способен помочь ему сегодня решить практически любую бытовую проблему.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Сегодня Водолея ждет спокойный день, когда можно никуда не торопиться, – дела идут своим чередом, не требуя суеты. Возможно, кому-то неспешное течение событий может показаться скучным, однако если Водолей будет к этому готов, то сумеет провести время с пользой. Звезды гороскопа советуют ему потратить этот день на себя, целиком посвятив его индустрии моды и красоты. Фитнес на завтрак, шопинг на обед и расслабляющая ванна на ужин – благодаря такому меню Водолей встретит новый день во всеоружии.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Сегодня дела и мысли Рыб будут связаны с их близкими людьми – родственниками или друзьями. Возможно, у кого-то из них существуют проблемы, которые Рыбы могут помочь им решить или в которых способны оказать моральную поддержку. Звезды гороскопа советуют Рыбам не пренебрегать своим чувством долга. Сегодня день, когда им стоит, если нужно, пожертвовать личным временем или даже рабочими делами ради того, чтобы поддержать близкого человека.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.

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