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Жизнь пяти знаков зодиака перевернется с ног на голову совсем скоро

Море, вода, акробат, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2026 08:27 Фото: magnific
Пять знаков зодиака начнут двигаться дальше после 5 сентября 2026 года. Нумерологическая энергия числа 9/5 призвана вызвать революционные потрясения, которые, образно говоря, перевернут все с ног на голову, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, когда в субботу число 9 (завершение) встречается с числом 5 (перемены) под убывающей луной, движущейся через экспансивный знак Близнецов и глубоко укоренившийся знак Рака, нас призывают отпустить старые сомнения и открыто принять новые впечатления.

Рыбы

Рыбы, как водный знак, представленный двумя рыбами, никогда не испытывали трудностей, когда дело касалось умения плыть по течению. Но их часто за это критиковали. Эта критика прекратится в субботу, когда нумерологическая энергия 5 сентября вдохновит вас подражать Моане и проверить, как далеко вы сможете зайти, приняв изменения.

Дева

Это время в вашей жизни, когда вы можете дать волю своим словам и делать то, к чему чувствуете призвание, чтобы выйти за пределы своей зоны комфорта. Это день, когда нужно двигаться дальше, чтобы стать более свободной версией себя. Сдерживаться не нужно, потому что рост неизбежен и поощряется, поскольку вы идете к тому, чтобы превзойти собственные ожидания.

Телец

Возможно, вы работаете усерднее, чем среднестатистический человек, но, освоившись, привыкаете к комфорту. Однако энергия числа 9/5 подталкивает вас оставить все позади, чтобы 5 сентября двигаться к тому, что лучше всего подходит именно вам. Вселенная вмешивается, чтобы подтолкнуть вас к новым шагам, где к вам будут относиться с большим уважением и вы получите заслуженное признание.

Стрелец

Хотя вы верите, что единственный выход – это пройти через все препятствия, число 9/5 доказывает, что изменение курса навсегда изменит правила игры. Ваша целеустремленность и открытость помогают вам преодолеть любые трудности, но суббота напоминает вам, что если вы можете что-то сделать, это еще не значит, что вы должны это делать. Теперь пришло время увидеть мир в более широком масштабе и с более глубокой перспективы.

Скорпион

Вы внушаете трепет своим самообладанием, а ваше влияние прочно, как глыба льда. Кто-то думал, что, если повысить температуру, то можно растопить вашу холодность. Они недооценили вас. Вы не только мастер воплощения желаний, но и мастер перерождения. После того, как последний этап вашей жизни превратился в пепел, число 9/5 укажет на то, что вы будете выше и сильнее, мудро неся усвоенные уроки и исправленные неверные интерпретации в следующую главу своей жизни.

Ранее стало известно о том, что Вселенная уготовила особый план представителям трех знаков зодиака с 7 по 13 сентября.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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