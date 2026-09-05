Дорогая кофемашина не спасет: что мешает приготовить вкусный кофе дома

Даже дорогостоящая домашняя кофемашина не гарантирует насыщенный и ароматный кофе. На вкус напитка влияют не только характеристики устройства, но и качество зерен и воды, настройки оборудования и регулярность его очистки, сообщает Zakon.kz.

По словам директора по маркетингу кофейной компании Сергея Митрофанова, одна из распространенных ошибок владельцев кофемашин – использование заводских настроек без дальнейшей корректировки. Несмотря на то, что в бытовых моделях набор доступных параметров обычно ограничен, даже небольшие изменения могут заметно повлиять на вкус напитка.

Если кофе получается слишком водянистым и недостаточно ароматным, эксперт советует прежде всего проверить крепость. В большинстве автоматических кофемашин она регулируется количеством молотого зерна на одну порцию.

Следующим шагом можно увеличить температуру воды. Если устройство позволяет менять продолжительность экстракции, стоит попробовать немного увеличить и этот показатель. При этом настройки лучше менять постепенно, оценивая результат после каждого изменения.

На вкус кофе влияет и степень обжарки зерен. Митрофанов отметил в разговоре с изданием "Стерлеград", что светлая обжарка подходит не для всех автоматических кофемашин. При таком способе приготовления зерно может не успеть полностью раскрыть свой вкус и аромат.

Для домашних кофемашин специалист рекомендует выбирать зерна средней или темной обжарки. При этом важна и их свежесть. Оптимальным вариантом он назвал зерно, обжаренное примерно две-шесть недель назад.

Конечно же, не стоит забывать и об уходе за самой техникой. Со временем внутри заварочного блока и других элементов могут накапливаться кофейные масла. Если их не удалять, они способны изменить вкус напитка, добавить горечь или посторонние оттенки.

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