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Дорогая кофемашина не спасет: что мешает приготовить вкусный кофе дома

зерна, кофе, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2026 16:57 Фото: pixabay
Даже дорогостоящая домашняя кофемашина не гарантирует насыщенный и ароматный кофе. На вкус напитка влияют не только характеристики устройства, но и качество зерен и воды, настройки оборудования и регулярность его очистки, сообщает Zakon.kz.

По словам директора по маркетингу кофейной компании Сергея Митрофанова, одна из распространенных ошибок владельцев кофемашин – использование заводских настроек без дальнейшей корректировки. Несмотря на то, что в бытовых моделях набор доступных параметров обычно ограничен, даже небольшие изменения могут заметно повлиять на вкус напитка.

Если кофе получается слишком водянистым и недостаточно ароматным, эксперт советует прежде всего проверить крепость. В большинстве автоматических кофемашин она регулируется количеством молотого зерна на одну порцию.

Следующим шагом можно увеличить температуру воды. Если устройство позволяет менять продолжительность экстракции, стоит попробовать немного увеличить и этот показатель. При этом настройки лучше менять постепенно, оценивая результат после каждого изменения.

На вкус кофе влияет и степень обжарки зерен. Митрофанов отметил в разговоре с изданием "Стерлеград", что светлая обжарка подходит не для всех автоматических кофемашин. При таком способе приготовления зерно может не успеть полностью раскрыть свой вкус и аромат.

Для домашних кофемашин специалист рекомендует выбирать зерна средней или темной обжарки. При этом важна и их свежесть. Оптимальным вариантом он назвал зерно, обжаренное примерно две-шесть недель назад.

Конечно же, не стоит забывать и об уходе за самой техникой. Со временем внутри заварочного блока и других элементов могут накапливаться кофейные масла. Если их не удалять, они способны изменить вкус напитка, добавить горечь или посторонние оттенки.

Ранее ученые сообщили плохие новости для любителей покупать кофе на вынос – горячий напиток из одноразового стаканчика может содержать миллионы частиц пластика.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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