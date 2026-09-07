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Прорыв уже близко: пять знаков зодиака ждет невероятно удачная неделя

Фото: magnific, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2026 01:46 Фото: magnific
Предстоящая неделя с 7 по 13 сентября 2026 года принесет масштабные перемены и возможности для личностного роста. Астрологи назвали пять знаков зодиака, чьи гороскопы будут наиболее успешными в этот период, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание YourTango, астрологический фон недели окажется крайне насыщенным. 10 сентября Меркурий перейдет в знак Весов, Венера развернется в Скорпионе, а Уран перейдет в ретроградное движение. Утром следующего дня наступит Новолуние в Деве. Этот период станет временем глубокой трансформации, когда дисциплина и внутреннее чутье помогут легко справиться с любыми задачами.

Дева

Новолуние в собственном знаке задаст тон для Дев на ближайшие полгода. Это время не только для исправления прошлых ошибок, но и для запуска совершенно новых проектов. Представителям знака рекомендуют активно общаться, заводить друзей и выходить в свет.

Переход Меркурия в Весы также трансформирует финансовую сферу: появится шанс увеличить доходы, однако из-за приближающейся ретроградности Венеры стоит избегать импульсивных трат.

Весы

Ингрессия Меркурия в знак Весов принесет небольшое напряжение, но одновременно научит самостоятельности и покажет правильный путь. Астрологи советуют сохранять дипломатичность и выслушивать все стороны перед принятием решений.

Венера в Скорпионе поможет лучше выстроить личные границы и грамотно распределить время. В ближайшие недели появятся новые финансовые перспективы, главное – не брать на себя слишком много обязательств.

Скорпион

Новолуние в Деве побудит Скорпионов заглянуть внутрь себя и определиться с главными целями. Переход Венеры в их знак подарит абсолютную уверенность в собственных силах и поддержку Вселенной.

Это идеальный период для раскрытия талантов и обучения: стоит записаться на курсы или освоить новый навык. Забыв о негативных мыслительных установках, Скорпионы смогут легко добиться желаемого.

Козерог

Для Козерогов наступающая неделя станет сигналом к выходу на новый уровень. Появится сильное желание отправиться в путешествие или получить новые знания. Венера в Скорпионе продемонстрирует первые плоды упорного труда прошлых лет.

Несмотря на оппозицию Марса, мягкий транзит Меркурия и Венеры поможет сгладить острые углы в общении и вернуть контроль над ситуацией в личных и деловых отношениях.

Водолей

У Водолеев начнут трансформироваться социальные и личные связи. Венера в Скорпионе поможет увидеть, кто из окружения действительно готов прийти на помощь. Новолуние в Деве позволит оптимизировать повседневную рутину и повысить продуктивность.

Это благоприятное время для планирования карьеры и закладывания фундамента для будущих профессиональных побед.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее астрологи назвали главных везунчиков сентября 2026 года.

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Канат Болысбек
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