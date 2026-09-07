Как справиться с бессонницей: советы невролога

Невролог и эксперт по медицине сна Селия Гарсия Мало рассказала, как биологические часы и циркадный ритм влияют на качество отдыха, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Hola, восьмичасовой сон не всегда означает хороший отдых. Бессонница может возникнуть из-за чрезмерной ночной активности. Это может быть слишком поздний ужин, использование смартфона перед сном, просмотр эмоционального фильма ночью. Все это нарушает выработку мелатонина (гормона, который помогает человеку заснуть).

При этом режим сна у разных людей отличается. Одни лучше чувствуют себя утром и предпочитают рано ложиться и вставать, тогда как другие достигают максимальной работоспособности вечером. Это связано с хронотипом человека.

"Наш сон регулируется внутренними биологическими часами, циркадным ритмом, который регулирует температуру тела секреция мелатонина в дополнение к очень сложным метаболическим, гормональным и мозговым процессам", – рассказала невролог.

По словам эксперта, когда мы спим по расписанию, согласованному с этим ритмом, отдых обычно более эффективен.

"Проблема возникает, когда фактический график жизни – работа, учеба, выходные и так далее меняются. Это заставляет организм спать за пределами своего биологического окна", – отметила Селия Гарсия Мало.

По ее словам, понимание собственного хронотипа и максимально возможное приближение режима сна к естественным биологическим ритмам может способствовать улучшению отдыха.

Врач рекомендует придерживаться стабильного режима: стараться ложиться и вставать примерно в одно и то же время, сокращать использование искусственного освещения перед сном и по возможности учитывать естественные сигналы организма.

При таких привычках улучшится качество сна и ощущение после пробуждения. По словам невролога Селии Гарсии Мало, качество сна во многом зависит от того, совпадает ли период отдыха с моментом, когда организм физиологически готов ко сну, а не от количества проведенных во сне часов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Но есть и другие проблемы со сном, которые мешают качественно отдыхать. Сомнолог объяснил, почему возникает сонный паралич и что поможет быстрее вернуть контроль над телом.