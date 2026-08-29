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Советы

Как справиться с сонным параличом, рассказал сомнолог

женщина, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2026 10:47 Фото: magnific
Проснуться и обнаружить, что невозможно пошевелиться или сказать ни слова, – пугающий опыт. Сомнолог объяснил, почему возникает сонный паралич и что поможет быстрее вернуть контроль над телом, сообщает Zakon.kz.

Сонный паралич может серьезно напугать человека: сознание уже проснулось, но двигаться и говорить еще невозможно. Несмотря на неприятные ощущения, само по себе это состояние не представляет опасности для жизни, рассказал порталу "Доктор Питер" врач-сомнолог, кардиолог, кандидат медицинских наук Александр Казаченко.

Сонный паралич относится к парасомническим нарушениям и связан с особенностями фазы быстрого сна. В этот период мозг остается активным, а мышцы максимально расслабляются. Такой механизм не позволяет человеку физически повторять движения, которые он совершает во сне.

Паралич возникает, когда сознание просыпается немного раньше, чем тело успевает выйти из этого состояния. Обычно он продолжается от нескольких секунд до минуты, после чего способность двигаться возвращается.

Во время приступа человек может ощущать нехватку воздуха, тяжесть или давление в груди. Возможны учащенное сердцебиение и потливость. Кроме того, из-за особенностей работы мозга могут возникать сильный страх, дезориентация, галлюцинации или ощущение "выхода из тела".

Спровоцировать сонный паралич способны стресс, тревога, бессонница, хронический недосып и нерегулярный режим сна. Среди других возможных факторов – смена часовых поясов, употребление стимуляторов, большое количество кофе во второй половине дня, алкоголь перед сном и привычка спать на спине. Иногда такое состояние может сопровождать другие нарушения сна, в том числе нарколепсию.

Во время приступа специалист рекомендует прежде всего постараться не паниковать. Страх усиливает неприятные ощущения и чувство беспомощности.

Переключить внимание можно с помощью техники "5-4-3-2-1": сосредоточиться на пяти предметах вокруг, четырех цветах, трех звуках, двух запахах и одном телесном ощущении. Также могут помочь спокойное дыхание и попытки совершить небольшое движение – например, пошевелить пальцем, языком или глазами.

Если сонный паралич возникает несколько раз в месяц или чаще, сопровождается выраженной дневной сонливостью либо другими нарушениями сна, врач рекомендует обратиться к специалисту.

Ранее врач-невролог Мария Лавренова рассказала, сон в какой позе с наибольшей вероятностью провоцирует сонный паралич.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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