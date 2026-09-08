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Любовь и счастье войдут в жизнь трех знаков зодиака

гороскоп, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2026 00:34 Фото: magnific.com
9 сентября 2026 года Луна войдет в знак Девы. По мнению астрологов, это принесет любовь и счастье трем знакам зодиака – причем проявятся они не только в романтических словах, но и в конкретных поступках, сообщает Zakon.kz.

Гороскоп подготовило издание YourTango.

Весы

Для Весов начинается благоприятный период в личной жизни. Влияние Луны в Деве поможет им лучше понять свои желания и увидеть, что происходящие события действительно ведут к гармоничным отношениям. День может принести приятные романтические моменты и ощущение взаимности.

Лев

Львов ожидает новый этап в любви. Представители знака почувствуют готовность к глубоким отношениям и захотят сделать жизнь партнера еще приятнее. Их романтический настрой может подтолкнуть к неожиданным знакам внимания и приятным сюрпризам.

Дева

Для Дев этот день станет особенно теплым. Они почувствуют благодарность к близкому человеку, который дарит им радость и хорошее настроение. Проявленная любовь вернется к Девам в той же форме, подарив ощущение счастья и душевного комфорта.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее сообщалось, что пять знаков зодиака ждет невероятно удачная неделя.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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