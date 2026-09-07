Известны знаки зодиака, которые скоро получат важные подсказки Вселенной

7 сентября 2026 года три знака зодиака получат благословение Вселенной. С Луной в Льве им важно лишь заявить о своем праве чувствовать себя особенными, и в их жизни сразу произойдет много хорошего, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, в этот лунный период наша любовь к себе и самоуважение находятся на пике.

Лев

Вам не нужно многого, чтобы чувствовать себя на миллион долларов. Когда Луна находится в вашем знаке, вы берете инициативу в свои руки и идете вперед. Вы не позволите ничему и никому встать у вас на пути. Если окружающие впечатлены вашей любовью к себе, это здорово. Им, вероятно, тоже стоит у вас поучиться. В этот день вы можете преподать несколько уроков другим, показав, что значит чувствовать себя прекрасно.

Телец

В период Луны в Льве вы полностью погружены в настоящий момент. Это значит, что вы не носите в себе груз прошлого и не беспокоитесь о будущем. Благодаря этому вы чувствуете себя центром Вселенной. Вы ощущаете себя космически благословленным. Все личное, сокровенное принадлежит лишь вам. Наслаждайтесь!

Водолей

В воскресенье, во время лунного периода в Льве, вы сможете посмотреть в зеркало и увидеть в себе только лучшее. Вы не ищете подтверждения своей значимости. Вы знаете, насколько вы особенны, и это самое главное. Если бы вы тратили время на то, чтобы прислушиваться к чужим советам о том, кто вы и чем вам следует заниматься, у вас не было бы жизни. Вы сами знаете, кто вы, и это замечательное знание.

Ранее были названы знаки зодиака, которые станут хозяевами удачи совсем скоро.