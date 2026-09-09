Как получить грант на открытие бизнеса в Казахстане: полезная инструкция
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Жителям Казахстана подсказали, что делать, если они хотят открыть свое дело, но не знают, с чего начать, сообщает Zakon.kz.
С такой полезной информацией выступила пресс-служба АО "Национальные информационные технологии" (НИТ) сегодня, 9 сентября 2026 года.
Так, отмечают специалисты, в разделе "Регистрация бизнеса" собрана информация об обучении основам предпринимательства по проекту "Бастау Бизнес" и возможности получить безвозмездный грант на открытие собственного дела.
Именно там можно узнать, кто может пройти обучение и претендовать на грант, как подать заявку и какие условия необходимо выполнить.
Подробнее о возможностях для начинающих предпринимателей смотрите в карусели, представленной ниже.
Днем ранее, 8 сентября, разработчики eGov опубликовали семь простых и жизненно важных советов.
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