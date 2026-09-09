Как получить грант на открытие бизнеса в Казахстане: полезная инструкция

Жителям Казахстана подсказали, что делать, если они хотят открыть свое дело, но не знают, с чего начать, сообщает Zakon.kz.

С такой полезной информацией выступила пресс-служба АО "Национальные информационные технологии" (НИТ) сегодня, 9 сентября 2026 года.

Так, отмечают специалисты, в разделе "Регистрация бизнеса" собрана информация об обучении основам предпринимательства по проекту "Бастау Бизнес" и возможности получить безвозмездный грант на открытие собственного дела.

Именно там можно узнать, кто может пройти обучение и претендовать на грант, как подать заявку и какие условия необходимо выполнить.

Подробнее о возможностях для начинающих предпринимателей смотрите в карусели, представленной ниже.

Днем ранее, 8 сентября, разработчики eGov опубликовали семь простых и жизненно важных советов.