Назван скрытый вред популярной функции фитнес-браслетов

Постоянный контроль качества сна с помощью умных часов может негативно влиять на самочувствие. В этом уверена психолог Розер Горт, сообщает Zakon.kz.

По словам эксперта, мнение которой приводит "АиФ" со ссылкой на испанское издание ABC, эксперты по сну обычно не используют гаджеты для постоянного контроля собственного отдыха.

Горт обратила внимание, что во время интервью, консультаций и публичных выступлений такие специалисты редко носят подобные устройства.

Психолог считает, что стремление добиться идеальных показателей сна может превратиться в навязчивую привычку. Именно тогда человек начинает постоянно следить за продолжительностью и качеством отдыха, из-за чего вместо расслабления возникает дополнительное напряжение.

"Мы становимся все более продуктивными и одержимыми качественным сном, и именно это мешает нам его достичь", – с сожалением отмечает Горт.

По ее мнению, постоянное внимание к показателям способно усиливать тревожность. Если часы показывают недостаточно глубокий или качественный сон, человек может начать переживать из-за результата, даже если на самом деле чувствует себя нормально.

Горт также усомнилась в том, что постоянный контроль показателей с помощью умных часов обязательно приносит пользу здоровью.

"Рынок таких устройств во многом ориентирован на коммерческую выгоду, а большое количество данных не всегда означает более внимательное отношение к своему организму", – подчеркивает она.

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