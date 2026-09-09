#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+30°
$
454.46
527.72
5.25
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+30°
$
454.46
527.72
5.25
Советы

Назван скрытый вред популярной функции фитнес-браслетов

фитнес-браслет, рука, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2026 17:43 Фото: pexels
Постоянный контроль качества сна с помощью умных часов может негативно влиять на самочувствие. В этом уверена психолог Розер Горт, сообщает Zakon.kz.

По словам эксперта, мнение которой приводит "АиФ" со ссылкой на испанское издание ABC, эксперты по сну обычно не используют гаджеты для постоянного контроля собственного отдыха.

Горт обратила внимание, что во время интервью, консультаций и публичных выступлений такие специалисты редко носят подобные устройства.

Психолог считает, что стремление добиться идеальных показателей сна может превратиться в навязчивую привычку. Именно тогда человек начинает постоянно следить за продолжительностью и качеством отдыха, из-за чего вместо расслабления возникает дополнительное напряжение.

"Мы становимся все более продуктивными и одержимыми качественным сном, и именно это мешает нам его достичь", – с сожалением отмечает Горт.

По ее мнению, постоянное внимание к показателям способно усиливать тревожность. Если часы показывают недостаточно глубокий или качественный сон, человек может начать переживать из-за результата, даже если на самом деле чувствует себя нормально.

Горт также усомнилась в том, что постоянный контроль показателей с помощью умных часов обязательно приносит пользу здоровью.

"Рынок таких устройств во многом ориентирован на коммерческую выгоду, а большое количество данных не всегда означает более внимательное отношение к своему организму", – подчеркивает она.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее психолог Милана Орехова рассказала, что за 21 день невозможно сформировать привычку. По ее словам, эта цифра не более чем красивый и удобный миф.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
Читайте также
проблемы со сном
09:22, 23 марта 2026
Врач назвала главный фактор, который портит сон каждую ночь
Девушка, сон
03:52, 08 сентября 2026
Как справиться с бессонницей: советы невролога
поздний ужин, совет врачей, еда
22:49, 02 апреля 2026
Врач назвала идеальное время для ужина
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Татьяна Сорокопудова представила Казахстан на курсе УЕФА в Швейцарии
17:45, Сегодня
Татьяна Сорокопудова представила Казахстан на курсе УЕФА в Швейцарии
Логотип Азиатских игр
17:15, Сегодня
Нагою затопило перед Азиадой, но переноса соревнований не будет
Джош Хокит на фотосессии
17:03, Сегодня
Хокит считает Павловича самым удобным соперником для экс-чемпиона Перейры
Жибек Куламбаева в матче за сборную Казахстана в Кубке Билли Джин Кинг
16:47, Сегодня
Жибек Куламбаева не сумела выйти в четвертьфинал турнира в Турции
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: