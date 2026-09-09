Конец неудач и взлет в карьере: какие знаки зодиака станут любимчиками судьбы в сентябре

До конца сезона Девы три знака зодиака станут невероятно удачливыми и проживут один из лучших периодов в жизни, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание YourTango, по словам профессионального астролога Эммы Джейд, период до 22 сентября вознаграждает за организованность и упорство, а завершение сезона затмений сбросит с плеч представителей этих знаков огромный груз и откроет новую эру.

Козерог

Для этого знака сезон Девы традиционно удачен, но сейчас положение усиливает Меркурий, находящийся в Деве до 10 сентября. Астролог отмечает, что это сильнейшее положение планеты за весь год, поэтому любые усилия принесут десятикратную отдачу.

Козероги смогут избежать выгорания, а вещи будут получаться сами собой. Главное – выстроить жесткие границы и не бояться заявлять о себе. Эмма Джейд советует пометить 10 сентября в календаре как ключевую дату для старта важных дел.

Телец

Переживавшие долгий период неудач и застоя представители этого знака наконец дождутся белой полосы. Уран покидает данный знак, и впервые за восемь лет Тельцы почувствуют устойчивость под ногами.

Начиная с 14 сентября их ждут непростые разговоры, которых они избегали с июля, однако это поможет сбросить ментальный груз и поставить личные интересы на первое место.

Дева

Для самих Дев их собственный сезон вместе с транзитом Меркурия станет временем триумфа. Эмма Джейд подчеркивает, что они будут самыми проницательными в любом обществе и окажутся правы в затянувшихся спорах.

Новолуние 11 сентября в их знаке даст мощный импульс для новых начинаний. Астролог лишь предупреждает: не стоит браться за проекты ради того, чтобы произвести впечатление. Выбранное дело должно быть искренним и долгосрочным – именно оно способно совершить прорыв в карьере.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

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