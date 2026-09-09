#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+20°
$
456.89
531.36
5.32
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+20°
$
456.89
531.36
5.32
Советы

Конец неудач и взлет в карьере: какие знаки зодиака станут любимчиками судьбы в сентябре

Фото: magnific, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2026 21:16 Фото: magnific
До конца сезона Девы три знака зодиака станут невероятно удачливыми и проживут один из лучших периодов в жизни, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание YourTango, по словам профессионального астролога Эммы Джейд, период до 22 сентября вознаграждает за организованность и упорство, а завершение сезона затмений сбросит с плеч представителей этих знаков огромный груз и откроет новую эру.

Козерог

Для этого знака сезон Девы традиционно удачен, но сейчас положение усиливает Меркурий, находящийся в Деве до 10 сентября. Астролог отмечает, что это сильнейшее положение планеты за весь год, поэтому любые усилия принесут десятикратную отдачу.

Козероги смогут избежать выгорания, а вещи будут получаться сами собой. Главное – выстроить жесткие границы и не бояться заявлять о себе. Эмма Джейд советует пометить 10 сентября в календаре как ключевую дату для старта важных дел.

Телец

Переживавшие долгий период неудач и застоя представители этого знака наконец дождутся белой полосы. Уран покидает данный знак, и впервые за восемь лет Тельцы почувствуют устойчивость под ногами.

Начиная с 14 сентября их ждут непростые разговоры, которых они избегали с июля, однако это поможет сбросить ментальный груз и поставить личные интересы на первое место.

Дева

Для самих Дев их собственный сезон вместе с транзитом Меркурия станет временем триумфа. Эмма Джейд подчеркивает, что они будут самыми проницательными в любом обществе и окажутся правы в затянувшихся спорах.

Новолуние 11 сентября в их знаке даст мощный импульс для новых начинаний. Астролог лишь предупреждает: не стоит браться за проекты ради того, чтобы произвести впечатление. Выбранное дело должно быть искренним и долгосрочным – именно оно способно совершить прорыв в карьере.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее были названы три знака зодиака, которым улыбнется судьба.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
клевер
06:24, 12 сентября 2023
Любимчики удачи: какие знаки зодиака будет преследовать удача до конца сентября
Прыжок, природа, небо
05:30, 13 июля 2026
Названы три знака зодиака, которые станут главными любимчиками Вселенной совсем скоро
Природа, горы, мужчина
08:27, 01 февраля 2026
Три знака зодиака скоро станут главными любимчиками фортуны
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
ФК &quot;Барыс&quot;
22:23, Сегодня
Появился видеообзор матча КХЛ "Барыс" - "Салават Юлаев"
Усман Нурмагомедов в PFL
22:13, Сегодня
Ислам Махачев высказался о возможном переходе Усмана Нурмагомедова в UFC
ХК &quot;Барыс&quot; после заброшенной шайбы
21:44, Сегодня
"Барыс" сенсационно обыграл "Салават Юлаев" в матче КХЛ: было заброшено 14 шайб
Елена Рыбакина после победного матча
21:28, Сегодня
Елена Рыбакина впервые позволила сопернице взять сет на US Open - 2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: