Резиновые сапоги возвращаются в моду: стилист показал неожиданные сочетания

Фото: Telegram/Александр Рогов

Известный стилист и телеведущий "Модного приговора" Александр Рогов рассказал о том, как сочетать резиновые сапоги с классическими костюмами и спортивными брюками, сообщает Zakon.kz.

Модное наблюдение он опубликовал в Telegram. "Самое время обзавестись резиновыми сапогами! Мои фавориты в стилизации – высокие сапоги + широкие брюки заправленные в них (это могут быть, как классические костюмные, так и спортивные брюки). Но у меня есть наблюдение: если обуваешь резиновые сапоги, то дождя не будет. Скорее обувайте резиновую обувь – и нас будет ждать прекрасная сухая осень", – написал эксперт. Ранее стилисты раскрыли главные правила офисного стиля осенью.

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