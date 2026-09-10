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Советы

Резиновые сапоги возвращаются в моду: стилист показал неожиданные сочетания

Александр Рогов дал модницам новый совет, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2026 18:14 Фото: Telegram/Александр Рогов
Известный стилист и телеведущий "Модного приговора" Александр Рогов рассказал о том, как сочетать резиновые сапоги с классическими костюмами и спортивными брюками, сообщает Zakon.kz.

Модное наблюдение он опубликовал в Telegram.

"Самое время обзавестись резиновыми сапогами! Мои фавориты в стилизации – высокие сапоги + широкие брюки заправленные в них (это могут быть, как классические костюмные, так и спортивные брюки). Но у меня есть наблюдение: если обуваешь резиновые сапоги, то дождя не будет. Скорее обувайте резиновую обувь – и нас будет ждать прекрасная сухая осень", – написал эксперт.

Ранее стилисты раскрыли главные правила офисного стиля осенью.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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