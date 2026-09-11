Казахстанцам рассказали, как получить важную справку о своей недвижимости

В АО "Национальные информационные технологии" (НИТ) сегодня, 11 сентября 2026 года, подсказали, как казахстанцы могут получить справку Ф-2 (об отсутствии обременений (залога, ареста) на недвижимость на портале eGov.kz и в приложении eGov Mobile, сообщает Zakon.kz.

Специалисты не только составили алгоритм действий и опубликовали наглядный ролик.

Прежде всего, для получения справки через мобильное приложение eGov Mobile:

Авторизуйтесь и перейдите в раздел "Госуслуги" – "Недвижимость и ЖКХ".

Выберите "Предоставление сведений о зарегистрированных правах(обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках (Форма-2)".

Выберите, для кого вы получаете услугу.

Заполните необходимые поля.

Подпишите заявку одним из доступных методов.

Ознакомьтесь с результатом услуги в Личном кабинете.

Справка Ф-2 в РК – это официальный документ, содержащий сведения о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках. Данная справка показывает, находится ли жилье в залоге, под арестом или имеет другие юридические ограничения.

Ранее жителям Казахстана сообщали, что делать, если они хотят открыть свое дело, но не знают, с чего начать.