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Казахстанцам рассказали, как получить важную справку о своей недвижимости

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2026 16:17 Фото: gov4c.kz
В АО "Национальные информационные технологии" (НИТ) сегодня, 11 сентября 2026 года, подсказали, как казахстанцы могут получить справку Ф-2 (об отсутствии обременений (залога, ареста) на недвижимость на портале eGov.kz и в приложении eGov Mobile, сообщает Zakon.kz.

Специалисты не только составили алгоритм действий и опубликовали наглядный ролик.

Прежде всего, для получения справки через мобильное приложение eGov Mobile:

  • Авторизуйтесь и перейдите в раздел "Госуслуги" – "Недвижимость и ЖКХ".
  • Выберите "Предоставление сведений о зарегистрированных правах(обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках (Форма-2)".
  • Выберите, для кого вы получаете услугу.
  • Заполните необходимые поля.
  • Подпишите заявку одним из доступных методов.
  • Ознакомьтесь с результатом услуги в Личном кабинете.

Справка Ф-2 в РК – это официальный документ, содержащий сведения о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках. Данная справка показывает, находится ли жилье в залоге, под арестом или имеет другие юридические ограничения.

Ранее жителям Казахстана сообщали, что делать, если они хотят открыть свое дело, но не знают, с чего начать.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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