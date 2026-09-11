Казахстанцам рассказали, как получить важную справку о своей недвижимости
Фото: gov4c.kz
В АО "Национальные информационные технологии" (НИТ) сегодня, 11 сентября 2026 года, подсказали, как казахстанцы могут получить справку Ф-2 (об отсутствии обременений (залога, ареста) на недвижимость на портале eGov.kz и в приложении eGov Mobile, сообщает Zakon.kz.
Специалисты не только составили алгоритм действий и опубликовали наглядный ролик.
Прежде всего, для получения справки через мобильное приложение eGov Mobile:
- Авторизуйтесь и перейдите в раздел "Госуслуги" – "Недвижимость и ЖКХ".
- Выберите "Предоставление сведений о зарегистрированных правах(обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках (Форма-2)".
- Выберите, для кого вы получаете услугу.
- Заполните необходимые поля.
- Подпишите заявку одним из доступных методов.
- Ознакомьтесь с результатом услуги в Личном кабинете.
Справка Ф-2 в РК – это официальный документ, содержащий сведения о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках. Данная справка показывает, находится ли жилье в залоге, под арестом или имеет другие юридические ограничения.
Ранее жителям Казахстана сообщали, что делать, если они хотят открыть свое дело, но не знают, с чего начать.
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